Дрони атакували головний корабель Каспійської флотилії "Татарстан": що відомо (фото)

Дрони атакували порт Каспійська й могли влучити по кораблю "Татарстан" Військово-морського флоту Росії, повідомили у мережі. "Татарстан" — головний корабель Каспійської флотилії, який вперше потрапив під удар безпілотника у 2024 році. Що сталось у Каспійську, за 1000 км від України?

Головний корабель Каспійської флотилії "Татарстан" дрони атакували в ніч на 11 вересня, розповіли у Telegram-каналі Exilenova+. Корабель має зброю для збиття повітряних цілей, наприклад, ПКР "Уран" та ЗРК "Оса-МА", але це не вберегло ціль у Каспійському морі.

Інформація про можливе ураження "Татарстану" з'явилась у мережі увечері 11 вересня. У каналі опублікували супутникове фото корабля біля пірса у Каспійську. На зображенні не помітно пошкоджень: ні почорнінь від пожежі, ні пошкодженого устаткування, але не вказано, коли його зробили.

Удари по РФ — корабель "Татарстан" у порту Каспійська Фото: Exilenova+

"Татарстан" — сторожовий корабель проєкт 11661 "Гепард" Каспійського флоту РФ, який базується у порту Каспійськ у Дагестані за 1000 км від України. Кораблі цього проєкту будують на "Зеленодольському заводу ім. А. М. Горького" та призначені для боротьби з підводними, надводними та повітряними цілями, для патрулювання та конвоювання. "Татарстан" має артилерійське, протикорабельне, зенітне та протичовнове озброєння. Основні характеристики: довжина 100 м, ширина 13 м, швидкість до 52 км/год, екіпаж — 109 осіб.

Видео дня

Попередній випадок атаки на "Татарстан" стався 4 листопада 2024 року. У каналі сил опору "Крымский ветер" повідомили про можливе влучання, яке міг здійснити дрон А-22. На відео з місця подій — стрілянина, політ БпЛА літакового типу, влучання та хмара вогню та диму.

Удари по РФ — атака дронів по Каспійську 4 листопада 2024 року Фото: Скриншот

Удари по РФ — деталі атак дронів 11 вересня

Міноборони РФ не підтверджувало удар по кораблю "Татарстан", але зранку 11 вересня опублікувало звіт про наліт дронів. З'ясувалось, що вночі відбулась атака 777 українських БпЛА і під удар, серед інших, потрапив Дагестан. Губернатор Дагестану Федор Щукин також не інформував про нічний наліт. Генштаб ЗСУ поки не писав про ураження цілей у Каспійському морі: у звіті за 11 вересня згадується лише про удар по Саратовському НПЗ.

Зазначимо, Фокус писав про попередній удар дронів по Каспію. Удар відбувся в ніч з 9 на 10 вересня. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, влучили по Махачкалинському морському порту. Крім того, провели атаку по порту Новоросійськ та пошкодили мінімум три кораблі РФ: тральщик "Железняков", фрегат "Адмирал Эссен" та десантний корабель проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Нагадуємо, OSINTери опублікували супутникові фото з Новоросійська та показали стан кораблів "Адмирал Эссен" та "Буян-М" після удару дронів Сил оборони.