Дроны атаковали главный корабль Каспийской флотилии "Татарстан": что известно (фото)

Дроны атаковали порт Каспийска и, возможно, поразили корабль "Татарстан" Военно-морского флота России, сообщили в сети. "Татарстан" — флагман Каспийской флотилии, который впервые попал под удар беспилотника в 2024 году. Что произошло в Каспийске, в 1000 км от Украины?

Дроны атаковали флагман Каспийской флотилии "Татарстан" в ночь на 11 сентября, сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Корабль оснащён вооружением для сбивания воздушных целей, например, ПКР "Уран" и ЗРК "Оса-МА", но это не уберегло цель в Каспийском море.

Информация о возможном повреждении "Татарстана" появилась в сети вечером 11 сентября. На канале опубликовали спутниковую фотографию корабля у пирса в Каспийске. На снимке не видно повреждений: ни следов обугливания от пожара, ни повреждённого оборудования, но не указано, когда он был сделан.

Удары по РФ — корабль "Татарстан" в порту Каспийска Фото: Exilenova+

"Татарстан" — сторожевой корабль проекта 11661 "Гепард" Каспийского флота РФ, базирующийся в порту Каспийск в Дагестане, в 1000 км от Украины. Корабли этого проекта строятся на "Зеленодольском заводе им. А. М. Горького" и предназначены для борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, а также для патрулирования и конвоирования. "Татарстан" имеет артиллерийское, противокорабельное, зенитное и противолодочное вооружение. Основные характеристики: длина 100 м, ширина 13 м, скорость до 52 км/ч, экипаж — 109 человек.

Видео дня

Предыдущий случай атаки на "Татарстан" произошёл 4 ноября 2024 года. В канале сил сопротивления "Крымский ветер" сообщили о возможном попадании, которое мог совершить дрон А-22. На видео с места событий — стрельба, полет БПЛА самолетного типа, попадание и облако огня и дыма.

Удары по РФ — атака дронов на Каспийск 4 ноября 2024 года Фото: Скриншот

Удары по РФ — подробности атак дронов 11 сентября

Минобороны РФ не подтверждало нанесение удара по кораблю "Татарстан", но утром 11 сентября опубликовало отчет о налете дронов. Выяснилось, что ночью произошла атака 777 украинских БПЛА, и под удар, среди прочего, попал Дагестан. Губернатор Дагестана Федор Щукин также не сообщал о ночном налете. Генштаб ВСУ пока не писал о поражении целей в Каспийском море: в отчете за 11 сентября упоминается лишь об ударе по Саратовскому НПЗ.

Отметим, что Фокус писал о предыдущем ударе дронов по Каспию. Удар был нанесен в ночь с 9 на 10 сентября. Согласно данным Генштаба ВСУ, был нанесен удар по Махачкалинскому морскому порту. Кроме того, была проведена атака на порт Новороссийск и повреждены как минимум три корабля РФ: тральщик "Железняков", фрегат "Адмирал Эссен" и десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов".

Напоминаем, что OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки из Новороссийска и показали состояние кораблей "Адмирал Эссен" и "Буян-М" после удара дронов Сил обороны.