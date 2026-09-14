Скрывают от ИИ: РФ рисует окна на бортах кораблей Балтийского флота (фото)

В порту Кронштадта под Санкт-Петербургом заметили два военных корабля проекта 1331М, на которых вместо морской символики нарисовали прямоугольные окна. Возможно, речь идет о камуфляже от атак дронов, которые нанесли удар по флоту РФ в Черном и Каспийском морях, а теперь могут начать наносить удары по Балтике. Как выглядят российские корабли в ожидании налета беспилотников в тысяче километров от Украины?

Фотография с необычными военными кораблями РФ появилась в сети 22 августа 2026 года, говорится в сообщении OSINT-аналитика с ником Massimo Frantarelli. В кадр попали корветы проекта 1331М "Пархим II" — "Зеленодольск" и/или "Казанец". Отмечается, что на борту заметили необычный рисунок, имитирующий, будто бы это не корабль, а сухопутное здание. Фото сделано в Кронштадте, на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота РФ.

Изображение с российским кораблём и особым маскировкой появилось в сети днём 13 сентября. OSINT-аналитик заметил два основных вида маскировки и обозначил их на фотографии. Во-первых, это антидроновая сетка, прикрывающая оборудование на палубной надстройке: на изображении — это белый овал слева. Во-вторых, часть правого борта окрашена в красный цвет, а также видны прямоугольные окна, как в наземных зданиях, тогда как окна на кораблях — это круглые иллюминаторы (овал справа).

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"Корабль ВМС России с маскировочным камуфляжем и сеткой для борьбы с дронами", — пояснил OSINT-аналитик.

Флот РФ — корабль в камуфляже "дом", Балтийское море Фото: X (Twitter)

На портале "Милитарный" обратили внимание на другие элементы маскировки. В частности, заметили, что часть борта была окрашена в черный цвет, что позволило скрыть четкий силуэт в поле зрения дрона. Кроме того, нанесены рисунки, которые создают впечатление, будто часть борта — это вообще набережная. На портале также опубликовали еще одно фото другого закамуфлированного военного корабля РФ, которое показало российское СМИ ТАСС. Видно, что борта разрисованы ломаными черно-белыми линиями, и есть сходство с зеброй.

Флот РФ — корабль в камуфляже "зебра", Балтийское море Фото: Милитарный

Возможная причина такой "розписи" — попытка укрыться от удара дронов с ИИ: они распознают цели по определенным признакам, которые теперь скрыли, поясняется в материале.

"Подобный камуфляж может в определенной степени затруднить работу систем наведения беспилотников, в частности тех, которые используют алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания целей", — подытожили на "Милитарном", уточнив, что эффективность ещё не проверялась в боевых условиях.

Малые противолодочные корабли проекта 1331М "Пархим II" — это корабли, созданные конструкторами немецкой верфи Peene-Werft в последние годы существования Германской Демократической Республики (1985–1989 гг.). Всего было построено 28 единиц, шесть из которых достались РФ. "Казанец" (МК-201) и "Зеленодольск" (МК-99), упомянутые OSINT-аналитиком, — это 80-метровые корабли с экипажем в 80 человек, вооружённые различными видами РЛС, а также артиллерией, зенитной артиллерией, ракетными пусковыми установками и торпедными аппаратами.

Флот РФ — какие потери были понесены в августе-сентябре 2026 года

Отметим, что в августе-сентябре 2026 года стало известно об ударах ВСУ по флоту РФ, базирующемуся в порту Новороссийска на Чёрном море и в порту Каспийска на Каспийском море. Например, 11 сентября в сети появилась информация о возможном поражении флагмана Каспийского флота РФ — корабля "Татарстан", который оснащён оружием для защиты от воздушных целей, но не справился с этой задачей.

Напоминаем, что 10 сентября специалисты по OSINT опубликовали серию спутниковых снимков кораблей РФ в Новороссийске, которые подверглись удару дронов ВСУ: речь шла о "Буян-М" и "Адмирал Эссен".