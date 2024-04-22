"Стратегические риски": Лавров обвинил Запад в угрозе столкновения ядерных держав

По мнению главы российского МИД, США и НАТО якобы "одержимы идеей нанести России стратегическое поражение". Это, в свою очередь, усиливает ядерную угрозу.

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"Тройка" западных ядерных держав своей поддержкой Украины создает риск прямого столкновения с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 22 апреля. Его слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России "стратегическое поражение", готовы и далее сдерживать нашу страну до "последнего украинца". При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", — заявил глава российского МИДа на Московской конференции по нераспространению.

По словам Лаврова "особое беспокойство" вызывает тот факт, что именно "тройка" западных ядерных держав, которых он назвал "ключевыми спонсорами преступного киевского режима", являются якобы главными инициаторами различных провокационных шагов.

"Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности", — подчеркнул Лавров.

Он не назвал страны этой "тройки", но, вероятно, имел в виду Соединенные Штаты, Великобританию и Францию. Лавров считает, что главная цель Запада — "добиться одностороннего военного превосходства благодаря новым ограничениям на ядерные арсеналы оппонентов".

Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия усиливает милитаризацию Калининграда и перемещает ядерное оружие в Беларусь. Он сказал, что Варшава готова к развертыванию ядерного оружия на территории страны. Этот вопрос уже "некоторое время" обсуждается с США.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина "неуверенным в себе человеком". Иначе российский президент не угрожал бы миру ядерным оружием.