Истребители НАТО впервые сбили беспилотник над Литвой: что известно

В ночь на 15 сентября в воздушное пространство Литвы проник неизвестный беспилотник. Людей предупредили об угрозе с воздуха с помощью уведомлений, пришедших на мобильные телефоны.

Для уничтожения вражеской цели в небо поднялась авиация НАТО. Истребители оперативно сбили беспилотник, сообщил президент страны Гитанас Науседа на своей официальной странице в сети X.

"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав союзников за оперативную реакцию" отметил Гитанас Науседа.

Глава государства также отметил оперативную реакцию литовских военных на обнаруженную угрозу в воздушном пространстве. Он подчеркнул, что в связи с усилением агрессии России против Украины такая готовность "имеет жизненно важное значение" для региона, а также заверил, что Литва будет продолжать защищать собственное воздушное пространство вместе с союзниками по НАТО.

Местное СМИ LRT сообщило, что оповещение об опасности для населения Литвы поступило этой ночью около 00:00. Примерно в то же время в небо взлетела авиация — истребители, которые отправились на ликвидацию неизвестной цели. Утверждается, что беспилотник якобы залетел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси. Информация о точном типе беспилотника и стране его происхождения, а также о последствиях инцидента пока не сообщается.

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Кроме того, в связи с угрозой была ограничена работа Вильнюсского аэропорта.

Напомним, 13 сентября глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас сообщил, что в Литве была объявлена воздушная тревога из-за неизвестного дрона.

Кроме того, ранее издание Spiegel сообщало о том, как неизвестный беспилотник вызвал суматоху в аэропорту Ганновера.