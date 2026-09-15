Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою: що відомо

У ніч на 15 вересня у повітряний простір Литви залетів невідомий безпілотник. Людей попередили про загрозу з повітря через сповіщення, що надійшли на мобільні телефони.

Для ліквідації ворожої цілі у небі злетіла авіація НАТО. Винищувачі оперативно збили безпілотник, повідомив президент країни Гітанас Науседа на своїй офіційній сторінці у мережі X.

"Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, знищили винищувачі НАТО. Дякую особовому складу союзників за оперативну реакцію" зазначив Гітанас Науседа.

Глава держави також відзначив оперативну реакцію військових Литви на виявлену загрозу у небі. Він наголосив, що у зв’язку з посиленням агресії Росії проти України така готовність "має життєво важливе значення" для регіону, також запевнив, що Литва продовжуватиме захищати власний повітряний простір разом із союзниками по НАТО.

Місцеве медіа LRT писало, що сповіщення про небезпеку людям у Литві цієї ночі прийшло близько 00:00. Приблизно у той же час у небо злетіла авіація — винищувачі, які відправилися на ліквідацію невідомої цілі. Стверджується, що безпілотник нібито залітав у повітряний простр Литви з території Білорусі. Інформації щодо точного типу безпілотника та країнийого походження, а також наслідків інциденту поки що не повідомляють.

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Також на тлі загрози обмежували роботу Вільнюського аеропорту.

Нагадаємо, 13 вересня голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас повідомив, що у Литві оголошували повітряну тривогу через невідомий дрон.

Також раніше видання Spiegel розповідало, як невідомий безпілотник спричинив переполох в аеропорту Ганновера.