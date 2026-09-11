"Обвалилися стіни": дрон пролетів 1000 км та влучив по виборчкому у Самарі (фото)

В ніч на 11 вересня жителі Самари чули гучні вибухи, а зранку з'ясувалось, що відбулась атака дронів і один з них упав на будівлю територіального виборчого комітету, повідомили у мережі. На фото з місця подій — будівля, яка постраждалі від нальоту. З'ясувалось, що це важливе приміщення, у якому стоїть техніка для підрахунку голосів на виборах у Держдуму РФ. Що сталось у російському місті, розташованому на відстані 1000 км від України?

Інформація про дрон, який упав ударний дрон у Самарі, з'явилась опівдні 11 вересня, розповіли у Telegram-каналі Exilenova+. Уточнюється, що у приміщенні зберігались бюлетені та інформаційні матеріали для російських виборів. Згідно з даними у мережі, росіяни не постраждали й пожежі не було. Фокус зібрав інформацію про наліт дронів на місто, розташоване у глибині РФ на пів дороги до Сибіру.

У каналі опублікували фото будівлі виборчкому у Самарі, на який упав дрон. Бачимо почорнілий фасад, машину швидкої допомоги, яка стоїть біля входу, та росіян, які байдуже спостерігають за загрозою для виборів у Держдуму РФ.

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Удари по РФ — виборчком у Самарі після удару дрона 11 вересня Фото: Exilenova+

У мережі пояснили, що виборчком не був основною ціллю дрона: над центром Самари пристрій знешкодили засоби ППО РФ і він, ймовірно, пішов у піке прямо на будівлю.

"Жертв у результаті удару немає, бюлетені та інформаційні матеріали не постраждали. На жаль", — ідеться у дописі Exilenova+.

Тим часом росЗМІ навели коментар глави центральної виборчої комісії РФ Елли Памфілової щодо інциденту у Самарі. Посадовиця, яка керує усім виборчим процесом та допомагаю Кремлю, заявила, що дрон пошкодив будівлю, у якій стояв комплекс засобів Головної автоматизованої системи (ГАС) "Виборы". [Завдання ГАС — підрахунок голосів та агрегація результатів виборів — ред.].

РосЗМІ уточнили, що будівля все ж отримала пошкодження: "обвалилися стіни між кабінетами, пошкоджені міжкімнатні двері, вибиті віконні склопакети". Також з'ясувалось, що удар стався близько 5 год 11 вересня (за місцевим часом). Повітряну тривогу у регіоні оголосили з 4:20 і скасували о 9:20: протягом цього часу був закритий аеропорт "Курумоч" і сотні пасажирів чекали рейсів. Зранку мер Самари Іван Носков повідомив, що внаслідок атаки безпілотників начебто постраждало семеро осіб, а загиблих немає. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщев заявив, що у регіоні працювали мобільні групи ППО, які збили усі безпілотники.

Удари по РФ — губернатор Самарської області Федоріщев про наліт дронів 11 вересня Фото: Скриншот

Зранку 11 вересня Міноборони РФ написало про нічний наліт 777 українських безпілотників, які загрожували 17 областям РФ. У переліку — Самарська область, і також Республіка Марій-Ел, Удмуртія та інші. Відстань від Самари, де дрон упав на виборчком, до України, — близько 1000 км (по прямій).

Удари по РФ — деталі нальоту дронів 11 вересня

Зазначимо, Фокус писав про наліт дронів та інших засобів ураження на РФ, який відбувся в ніч на 11 вересня. Безпілотники атакували склад мережі Ozon у Волгограді. У мережі з'явились кадри з вибухами та спалахи пожежі. Крім того, у регіоні оголосили тривогу через ракетну атаку через можливий удар крилатих ракет "Фламінго".

Нагадуємо, 9 вересня зафіксували рекордну дальність удару по РФ, коли дрони дістались до Нового Уренгоя та влучили по важливому стратегічному об'єкту росіян.