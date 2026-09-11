"Обрушились стены": дрон пролетел 1000 км и попал в избирком в Самаре (фото)

В ночь на 11 сентября жители Самары слышали громкие взрывы, а утром выяснилось, что произошла атака дронов и один из них упал на здание территориальной избирательной комиссии, сообщили в сети. На фото с места событий — здание, пострадавшее от налета. Выяснилось, что это важное помещение, в котором находится техника для подсчета голосов на выборах в Госдуму РФ. Что произошло в российском городе, расположенном на расстоянии 1000 км от Украины?

Информация о падении ударного дрона в Самаре появилась в полдень 11 сентября, сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Уточняется, что в помещении хранились бюллетени и информационные материалы для российских выборов. Согласно данным в сети, россияне не пострадали и пожара не было. Фокус собрал информацию о налете дронов на город, расположенный в глубине РФ на полпути к Сибири.

В канале опубликовали фото здания избирательной комиссии в Самаре, на которое упал дрон. Видно почерневший фасад, машину скорой помощи, стоящую у входа, и россиян, которые безразлично наблюдают за угрозой для выборов в Госдуму РФ.

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Удары по РФ — избирательная комиссия в Самаре после удара дрона 11 сентября Фото: Exilenova+

В сети пояснили, что избирательная комиссия не была основной целью дрона: над центром Самары устройство было сбито средствами ПВО РФ, и оно, вероятно, пошло в пике прямо на здание.

"Жертв в результате удара нет, бюллетени и информационные материалы не пострадали. К сожалению", — говорится в сообщении Exilenova+.

Между тем российские СМИ привели комментарий главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой по поводу инцидента в Самаре. Чиновница, которая руководит всем избирательным процессом и помогает Кремлю, заявила, что дрон повредил здание, в котором находился комплекс средств Главной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". [Задача ГАС — подсчёт голосов и агрегация результатов выборов — ред.].

Российские СМИ уточнили, что здание всё же получило повреждения: "обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери, выбиты оконные стеклопакеты". Фото с обрушениями медиа не публиковали. Также выяснилось, что удар произошел около 5 часов 11 сентября (по местному времени). Воздушную тревогу в регионе объявили с 4:20 и отменили в 9:20: в течение этого времени был закрыт аэропорт "Курумоч", и сотни пассажиров ожидали рейсов. Утром мэр Самары Иван Носков сообщил, что в результате атаки беспилотников якобы пострадали семь человек, а погибших нет. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе действовали мобильные группы ПВО, которые сбили все беспилотники.

Удары по РФ — губернатор Самарской области Федорищев о налете дронов 11 сентября Фото: Скриншот

Утром 11 сентября Минобороны РФ сообщило о ночном налете 777 украинских беспилотников, которые представляли угрозу для 17 областей РФ. В списке — Самарская область, а также Республика Марий-Эл, Удмуртия и другие. Расстояние от Самары, где дрон упал на избирком, до Украины — около 1000 км (по прямой).

Удары по РФ — подробности налета дронов 11 сентября

Отметим, что "Фокус" писал о налете дронов и других средств поражения на РФ, который произошел в ночь на 11 сентября. Беспилотники атаковали склад сети "Ozon" в Волгограде. В сети появились кадры с взрывами и вспышками пожара. Кроме того, в регионе объявили тревогу из-за ракетной атаки в связи с возможным ударом крылатых ракет "Фламинго".

Напоминаем, что 9 сентября была зафиксирована рекордная дальность удара по РФ, когда дроны долетели до Нового Уренгоя и поразили важный стратегический объект россиян.