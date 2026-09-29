Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы полностью обеспечить свои национальные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 сентября.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление Пескова, сделанное во время брифинга.

По его словам, на Западе якобы нет сторонников диалога с Москвой.

"Это делает необходимым последовательное проведение специальной военной операции, чтобы полностью, на сто процентов обеспечить национальные интересы", — сказал Песков.

Он также заявил, что Кремль будет и впредь оказывать поддержку ветеранам войны, избранным на различные должности. По словам Пескова, к этой работе привлечены различные государственные структуры и политические партии.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля отметил, что глава Кремля Владимир Путин и лидеры политических партий выразили удовлетворение большим количеством ветеранов, избранных в законодательные органы разного уровня.

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Представители Кремля уже неоднократно заявляли о якобы попытках Запада и Украины повлиять на ход российских "выборов". Так, 16 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что европейские страны якобы стремятся помешать россиянам проголосовать за "лучшее будущее" и изменить выбранный ими политический курс.

15 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь высказался по поводу возможного энергетического перемирия и проведения дву- или трехсторонних переговоров. Ранее, 11 сентября, стало известно об атаке беспилотника на территориальную избирательную комиссию в Самаре. В результате удара была повреждена техника для подсчёта голосов.