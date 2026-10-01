Україна надасть США "перелік побажань" щодо "пекельних санкцій" проти Росії, — ЗМІ

Цього тижня Україна надасть адміністрації Дональда Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден та фізичних осіб, щодо яких вона хотіла б, щоб були застосовані "пекельні санкції" проти Росії.

Денис Сенік, тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні, повідомив, що пріоритетом мають стати кілька російських компаній, які виробляють компоненти для російської версії Starlink. Про це розповіло видання ABC News з посиланням на заяву високопоставленого українського дипломата.

Відомо, що наразі основна компанія, що розгортає цю мережу аналогів Starlink, вже перебуває під американськими санкціями. Однак ті фірми, що займаються виробленням компонентів до них, і досі не потрапили під обмеження.

Сенік також пояснив, що якщо РФ зможе завершити підготовку супутників для свого проєкту, вона отримає можливість атакувати Україну за власним бажанням, використовуючи інформацію в режимі реального часу. Це може принести руйнівні наслідки українській інфраструктурі, особливо напередодні настання зими.

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Окрім того, за словами дипломата, Україна прагне домогтися жорсткіших заходів проти суден, які, як вважається, входять до складу російського "тіньового флоту". Їх Кремль використовує для обходу обмежень щодо продажу нафти.

Видання пише, що до 18 жовтня Вашингтон має остаточно вирішити, проти яких російських компаній та осіб буде застосовано так звані "пекельні санкції", відповідно до законопроєкту сенатора Ліндсі Грема. Його президент Дональд Трамп підписав 18 вересня.

Дипломат також повідомив, що Україна очікує від американської сторони засудження російських ударів по компаніях США на своїй території.

Нагадаємо, нещодавно видання The Atlantic повідомило, що санкції проти РФ можуть послабити ще до кінця війни.

Також медіа Radio Free Europe розповідало, що законодавці вимагають від Трампа застосувати нові санкційні повноваження проти Росії.