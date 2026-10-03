Переговоры по Украине приняли неожиданный оборот: Трамп и Путин обсуждают "Лукойл" — NY

Администрация Дональда Трампа расширила переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, включив в них многомиллиардную нефтяную сделку. Речь идет о продаже активов российской компании "Лукойл" в пользу ближневосточных бизнесменов, связанных с ключевыми американскими переговорщиками. Одобрение этой сделки Белым домом и Кремлем предполагает снятие с активов санкций США.

Переговоры продолжаются уже несколько месяцев с участием четырёх основных сторон. В группе потенциальных покупателей — американский инвестор Тодд Боэли (пожертвовал 2 млн долларов на кампанию Трампа), две ближневосточные бизнес-группы, связанные с семьёй спецпосланника Стива Виткоффа и зятем Трампа Джаредом Кушнером, а также подразделение правительства США. На кону — глобальная сеть "Лукойла": нефтяные месторождения в Камеруне, нефтеперерабатывающие заводы в Европе и сеть АЗС в штате Нью-Джерси, пишет The New York Times.

Источники отмечают, что процесс активизировался после встречи Виткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле 5 сентября. Путин предложил эту сделку как способ продемонстрировать россиянам возобновление деловых отношений с США. В Вашингтоне же эту инициативу восприняли как рычаг для обеспечения лояльности Кремля и возможного снижения мировых цен на нефть. Для самих покупателей отмена санкций станет финансовым джекпотом, ведь она мгновенно поднимет стоимость приобретенных активов.

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Прямых доказательств личной финансовой выгоды Кушнера или Виткоффа нет, однако эта история наглядно демонстрирует, как частные интересы переплетаются с большой политикой. Показательная деталь: один из потенциальных инвесторов является совладельцем криптовалютной компании World Liberty Financial, которую основал тот же Стив Виткофф. И хотя "Лукойл" формально является частной компанией, последнее слово по поводу продажи её активов остаётся за Путиным. Поэтому судьба сделки полностью зависит от договоренностей между президентами США и России.

Напомним, Трамп назвал причину, по которой США не передали Украине мощные боеприпасы. По его словам, у Киева нет средств для их применения.

Кроме того, на этой неделе Украина предоставит администрации Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых она хотела бы, чтобы были применены "адские санкции" против России.