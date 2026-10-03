Переговори про Україну отримали несподіваний поворот: Трамп і Путін обговорюють "Лукойл" — NY

Адміністрація Дональда Трампа розширила переговори з Росією щодо завершення війни в Україні, залучивши до них багатомільярдну нафтову угоду. Ідеться про продаж активів російського "Лукойлу" на користь близькосхідних бізнесменів, пов'язаних із ключовими американськими переговорниками. Схвалення цієї трансакції Білим домом та Кремлем передбачає зняття з активів санкцій США.

Переговори тривають вже кілька місяців за участю чотирьох основних сторін. У групі потенційних покупців — американський інвестор Тодд Боелі (пожертвував $2 млн на кампанії Трампа), дві близькосхідні бізнес-групи, пов'язані з родиною спецпосланця Стіва Віткоффа та зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також підрозділ уряду США. На кону — глобальна мережа "Лукойлу": нафтові родовища в Камеруні, переробні заводи у Європі та мережа заправок у штаті Нью-Джерсі, пише The New York Times.

Джерела зазначають, що процес активізувався після зустрічі Віткоффа та Кушнера з Владіміром Путіним у Кремлі 5 вересня. Путін запропонував цю угоду як спосіб показати росіянам відновлення бізнесу зі США. У Вашингтоні ж ініціативу сприйняли як важіль для лояльності Кремля та можливого збивання світових цін на нафту. Для самих покупців скасування санкцій стане фінансовим джекпотом, адже воно миттєво підніме вартість куплених активів.

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Прямих доказів особистої фінансової вигоди Кушнера чи Віткоффа немає, однак ця історія яскраво демонструє, як приватні інтереси сплітаються з великою політикою. Показова деталь: один із потенційних інвесторів є співвласником криптовалютної компанії World Liberty Financial, яку заснував той-таки Стів Віткофф. І хоча "Лукойл" формально є приватною компанією, остаточне слово щодо продажу її активів залишається за Путіним. Тож доля угоди повністю залежить від домовленостей між президентами США та Росії.

Нагадаємо, Трамп назвав причину, чому США не передали Україні потужні боєприпаси. За його словами, у Києва немає засобів для їхнього застосування.

Крім того, цього тижня Україна надасть адміністрації Дональда Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден та фізичних осіб, щодо яких вона хотіла б, щоб були застосовані "пекельні санкції" проти Росії.