США не передали потужні боєприпаси для України: Трамп пояснив причину відмови

Трамп назвав причину, чому США не передали Україні потужні боєприпаси. За його словами, у Києва немає засобів для їхнього застосування.

Частина потужних боєприпасів так і не поїхала до України, зазначив Дональд Трамп. Американський лідер заявив журналістам, що українська сторона нібито не має засобів, необхідних для застосування такої зброї. Про це повідомляє Time.

Ідеться про озброєння, яке потребує спеціальних літаків та додаткового обладнання. Без таких платформ, за словами Трампа, передача не мала б сенсу.

Трамп обмежився загальними формулюваннями. Він не уточнив ні типу боєприпасів, ні їх кількості. Натомість глава Білого дому зробив акцент на іншому – ухвалюючи рішення про постачання озброєння, варто зважати на реальні можливості України.

Видео дня

Паралельно потік військової допомоги не зупиняється, адже партнери продовжують передавати Україні засоби протиповітряної оборони, авіаційне та ударне озброєння. У Повітряних силах працюють американські F-16, а боєприпаси для них надходять саме від союзників.

Раніше повідомлялося, що вже цього тижня Україна передасть адміністрації Дональда Трампа та Конгресу список російських компаній, суден і фізичних осіб, проти яких Київ хотів би бачити запровадження "пекельних санкцій".

Крім того, Трамп назвав головну причину подорожчання дизельного пального у світі: на його переконання, винен не конфлікт на Близькому Сході, а російсько-українська війна.