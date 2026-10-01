США не передали Украине мощные боеприпасы: Трамп объяснил причину отказа

Трамп назвал причину, по которой США не передали Украине мощные боеприпасы. По его словам, у Киева нет средств для их применения.

Часть мощных боеприпасов так и не была отправлена в Украину, отметил Дональд Трамп. Американский лидер заявил журналистам, что украинская сторона якобы не располагает средствами, необходимыми для применения такого оружия. Об этом сообщает Time.

Речь идет об оружии, для которого требуются специальные самолеты и дополнительное оборудование. Без таких платформ, по словам Трампа, передача не имела бы смысла.

Трамп ограничился общими формулировками. Он не уточнил ни тип боеприпасов, ни их количество. Зато глава Белого дома сделал акцент на другом — при принятии решения о поставках вооружения следует учитывать реальные возможности Украины.

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Параллельно с этим поток военной помощи не прекращается, ведь партнеры продолжают поставлять Украине средства противовоздушной обороны, авиационное и ударное вооружение. В Военно-воздушных силах эксплуатируются американские F-16, а боеприпасы для них поступают именно от союзников.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе Украина передаст администрации Дональда Трампа и Конгрессу список российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых Киев хотел бы, чтобы были введены "адские санкции".

Кроме того, Трамп назвал главную причину подорожания дизельного топлива в мире: по его мнению, виновата не конфликт на Ближнем Востоке, а российско-украинская война.