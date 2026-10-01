"Из-за того, что происходит в России": Трамп вновь заговорил о вине Украины в росте цен на дизельное топливо

Президент США Дональд Трамп указал на главную проблему, которая привела к росту цен на дизельное топливо в мире. По его словам, причиной является не конфликт на Ближнем Востоке, а российско-украинская война.

Глава Белого дома вновь "намекнул", что проблема возникла из-за украинских ударов с большого расстояния по российским объектам нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 30 сентября, сообщает Clash Report.

Дональд Трамп заявил, что Украина выводит российские НПЗ из строя "с довольно тревожной скоростью", что и стало проблемой для всего мира.

"Дизельное топливо пострадало гораздо больше не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, ведь нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", — пояснил политик.

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Трамп также добавил, что если бы заводы в России продолжали полноценно работать, то проблем с поставками на мировой рынок не возникло бы.

"Если бы этого не происходило, у нас не было бы проблем с дизельным топливом. То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", — подчеркнул президент США.

Напомним, 21 сентября Дональд Трамп написал в Truth Social, что из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над производством дизельного топлива, что привело к стремительному росту цен на дизельное топливо в мире. По его словам, украинские удары вывели из строя большое количество российских НПЗ.

28 сентября Дональд Трамп вновь заговорил о причастности Украины к росту цен на дизельное топливо. Он заявил, что виновата в дефиците дизельного топлива Украина, которая продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также президент США заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы согласился приостановить атаки на НПЗ.