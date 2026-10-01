"Через те, що відбувається в Росії": Трамп знову заговорив про вину України у зростанні цін на дизельне пальне

Президент США Дональд Трамп вказав на головну проблему, яка спричинила зростання цін на дизельне пальне у світі. За його словами, причиною є не конфлікт на Близькому Сході, а російсько-українська війна.

Глава Білого дому знову "натякнув" на те, що проблему спричинили українські далекобійні удари по російських потужностях нафтопереробної промисловості. Про це він заявив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 30 вересня, передає Clash Report.

Дональд Трамп сказав, що Україна виводить російські НПЗ з ладу "з досить тривожною швидкістю", що і стало проблемою для всього світу.

"Дизельне пальне набагато більше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, адже нафтопереробні заводи, які виробляють дизельне пальне, виводять з ладу з досить тривожною швидкістю", — пояснив політик.

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Трамп також додав, що якби заводи у Росії продовжували повноцінно працювати, то проблем зі світовим постачанням би не виникло.

"Якби цього не відбувалося, у нас не було б проблем із дизельним пальним. Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного пального", — наголосив президент США.

Нагадаємо, 21 вересня Дональд Трамп у Truth Social написав, що через війну з Україною Росія втратила контроль над виробництвом дизельного палива, що спричинило стрімке підвищення цін на дизельне пальне у світі. За його словами, українські удари вивели з ладу велику кількість російських НПЗ.

28 вересня Дональд Трамп знову заговорив про причетність України до підвищення цін на дизельне пальне. Він сказав, що винна в дефіциті дизельного палива Україна, яка продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Також президент США заявляв, що український лідер Володимир Зеленський нібито погодився призупинити атаки на НПЗ.