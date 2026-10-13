В США объяснили задержку с данными по баллистике РФ, а Трамп ответил по поводу разведки (видео)

В Вашингтоне объяснили задержку данных по баллистике РФ 12 октября, когда оккупанты нанесли удары по Киеву, "плохой погодой". В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получает разведданные.

Согласно источникам издания POLITICO, в Киеве опасаются, что "плохая погода" — вовсе не та причина, по которой Силы обороны Украины не получили соответствующие данные.

"Американцы сказали украинцам, что никакого предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считается достаточной причиной. Поэтому многие всё больше беспокоятся, что всё могло быть не так", — сказал журналистам чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности.

В свою очередь лидер США Трамп заверил, что Украина продолжает получать данные американской разведки.

"Нет, мы не прекращали. Мы помогаем Украине", — сказал Трамп.

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Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы выясняют, почему не поступало информации о запусках. Игнат признал, что такие случаи происходят не только в Киевской области, но и в прифронтовых регионах. По его словам, противник использует различные моменты, чтобы неожиданно нанести удар.

Издание Фокус сообщило, что США официально пригрозили Украине в связи с ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Также сообщалось, что в Раде предупредили о последствиях прекращения обмена информацией с разведкой США.