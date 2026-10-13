Около 200 дронов в сутки и запоздалая информация о запусках: в ВС ВСУ объяснили нюансы атак РФ

Россия может задействовать около 200 реактивных беспилотников в сутки для нанесения ударов по Украине. Сигнал тревоги может поступать с опозданием или не поступать вовсе из-за задержки информации от партнеров.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире заявил, что речь идет о примерно 100 реактивных дронах в ночное и дневное время, которые оккупанты РФ могут запускать по Украине.

"Примерно сейчас 100 днём, 100 ночью. Если речь идёт исключительно даже о реактивных БПЛА. Плюс их используют в сочетании с другими дронами", — сказал он.

Украинские военные постепенно повышают эффективность перехвата таких беспилотников благодаря накопленному опыту, добавил пресс-секретарь. В то же время Украине необходимы дополнительные ракеты и боеприпасы для наземных систем ПВО и авиации. По его словам, даже небольшое количество дронов, достигающих целей, может наносить значительный ущерб.

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Почему взрывы раздавались раньше, чем прозвучала тревога

Вечером 12 октября в Киеве прогремела серия взрывов, и только после этого была объявлена ракетная тревога. Военно-воздушные силы выясняют, почему не было информации о запусках. Игнат признал, что такие случаи происходят не только в Киевской области, но и в прифронтовых регионах. По его словам, противник использует различные моменты, чтобы неожиданно нанести удар.

Во время атаки на Киев российские войска применили пять ракет, летевших по баллистической траектории, уточнил пресс-секретарь. Тип этих ракет требует уточнения.

Украина получает от партнеров разведывательную информацию, в частности о деятельности стратегической авиации, кораблей в Черном и Каспийском морях, а также о запусках баллистических ракет из северных регионов и временно оккупированного Крыма. Однако, по словам Игната, иногда эта информация не доходит.

"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть и определенные технические моменты", — отметил он.

Если технические проблемы подтвердятся, специалисты будут работать над их устранением совместно с партнерами, добавил пресс-секретарь.

Напомним, вечером 12 октября РФ нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, однако сигнал тревоги прозвучал уже после взрывов.

Кроме того, США официально пригрозили Украине из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.

Также сообщалось, что в Раде предупредили о последствиях прекращения обмена информацией с разведкой США.