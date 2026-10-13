Близько 200 дронів на добу і запізніла інформація про пуски: у ПС ЗСУ пояснили нюанси атак РФ

Росія може застосовувати близько 200 реактивних безпілотників на добу для атак на Україну. Сигнал тривоги може запізнюватись або не лунати через затримку інформації від партнерів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері заявив, що зараз ідеться про приблизно по 100 реактивних дронів уночі й удень, які окупанти РФ можуть запускати по Україні.

"Приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БпЛА. Плюс комбінує їх і з іншими дронами", — сказав він.

Українські військові поступово підвищують ефективність перехоплення таких безпілотників завдяки набутому досвіду, додав речник. Водночас Україні потрібні додаткові ракети та боєприпаси для наземних систем ППО й авіації. За його словами, навіть невелика кількість дронів, що досягають цілей, може завдавати значної шкоди.

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Чому вибухи лунали раніше за тривогу

Увечері 12 жовтня в Києві пролунала серія вибухів, і лише після цього оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили з'ясовують, чому не було інформації про пуски. Ігнат визнав, що такі випадки трапляються не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах. За його словами, супротивник використовує різні моменти, щоб несподівано завдати удару.

Під час атаки на Київ російські війська застосували п'ять ракет, які летіли балістичною траєкторією, уточнив речник. Тип цих ракет потребує уточнення.

Україна отримує від партнерів розвідувальну інформацію, зокрема про активність стратегічної авіації, кораблів у Чорному та Каспійському морях, а також про пуски балістичних ракет із північних регіонів і тимчасово окупованого Криму. Проте, за словами Ігната, інколи ця інформація не доходить.

"Бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні й технічні моменти", — зауважив він.

Якщо технічні проблеми підтвердяться, фахівці працюватимуть над їх усуненням разом із партнерами, додав речник.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня РФ завдала удару по Києву балістичними ракетами, однак сигнал тривоги пролунав уже після вибухів.

А ще США офіційно пригрозили Україні через удари по нафтопереробних заводах Росії.

Також повідомлялося, що у Раді попередили про наслідки втрати обміну інформацією з розвідкою США.