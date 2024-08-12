Рэпер Александр Ярмак получил нагрудный знак от Главнокомандующего ВСУ (фото)

В течение года Александр Ярмак возглавлял подразделение, которое работает с FPV-дронами.

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32-летний украинский рэпер Александр Ярмак, который с первых дней полномасштабной войны в Украине ушел добровольцем на фронт, получил нагрудный знак от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Радостным событием артист поделился у себя на странице в Инстаграм.

Как оказалось, за два с половиной года в составе ВСУ Александр Ярмак уже успел получить воинское звание сержанта. В результате за достижения в военной карьере рэпера отметили за мужество и успешное выполнение задач во время боя нагрудным знаком "Золотой крест". Награду Ярмаку выписали еще в июне, однако получил он ее только сейчас.

Награда Александра Ярмака Фото: instagram.com/yarmak_music/

Показав награду, Ярмак написал, что эта боевая награда важнее любой другой государственной, которую он получал. Он отметил, что с первых дней полномасштабной войны не гнался за званиями или должностями, а работал наравне с собратьями ради победы Украины. Рэпер также отметил, что за эти два с половиной года самой большой его наградой стали собратья, с которыми он проходит службу в армии, которые, по его словам, заслуживают самых высоких наград.

Заметим, что Александр Ярмак участвовал в боях на Харьковщине, а с 2023 года стал командиром взвода операторов FPV-дронов.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Ярмак высказался о Василии Ломаченко и Александре Усике.

Кроме этого, Фокус писал, что Ярмак раскритиковал Софию Ротару.