Репер Олександр Ярмак отримав нагрудний знак від Головнокомандувача ЗСУ (фото)

Протягом року Олександр Ярмак очолював підрозділ, який працює з FPV-дронами.

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32-річний український репер Олександр Ярмак, який з перших днів повномасштабної війни в Україні пішов добровольцем на фронт, отримав нагрудний знак від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Радісною подією артист поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Як виявилося, за два з половиною роки у складі ЗСУ Олександр Ярмак вже встиг отримати військове звання сержанта. У результаті за досягнення у військовій кар’єрі репера відзначили за мужність та успішне виконання завдань під час бою нагрудним знаком "Золотий хрест". Нагороду Ярмаку виписали ще у червні, однак отримав він її тільки зараз.

Відзнака Олександра Ярмака Фото: instagram.com/yarmak_music/

Показавши винагороду, Ярмак написав, що ця бойова нагорода важливіша за будь-яку іншу державну, яку він отримував. Він наголосив, що з перших днів повномасштабної війни не гнався за званнями чи посадами, а працював на рівні з побратимами задля перемоги України. Репер також наголосив, що за ці два з половиною роки найбільшою його нагородою стали побратими, з якими він проходить службу в армії, які, за його словами, заслуговують на найвищі нагороди.

Зауважимо, що Олександр Ярмак брав участь у боях на Харківщині, а з 2023 року став командиром взводу операторів FPV-дронів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Ярмак висловився про Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Крім цього, Фокус писав, що Ярмак розкритикував Софію Ротару.