Виступала для Кадирова: Ярмак розкритикував Софію Ротару (відео)

Співачка у 2017 році виконала дві пісні, серед яких — "Одна калина".

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Український репер Олександр Ярмак розкритикував співачку Софію Ротару. Своїми думками музикант, який наразі захищає Україну, поділився в інтервʼю YouTube-каналу "Брати Яковлеви".

Ярмак пригадав, як до 2022 року українська влада нагороджувала діячів культури, які виступали для російської аудиторії.

"Мені скидають відео, що у 2021 році вони запровадили таку акцію, як нагородження живих легенд. І нагороджують Софію Ротару", — розповів репер.

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Олександр Ярмак дав інтервʼю

Уродженець Борисполя пригадав, як Ротару у 2017 році співала на дні народження чеченського державного діяча Рамзана Кадирова.

"Я їм пишу: "Сама ідея – за**ісь. Але яка на**й Софія Ротару?". Яка у 2017 році виступає перед Кадировим на його дні народження, це публічний захід, і вона ще співає йому українську пісню. Кадиров, який з 2014 року відправляє вбивати українців!" — висловився український захисник.

Зазначимо, що Ротару виконала дві пісні для Кадирова та його гостей на заході, що пройшов на території Чечні. Серед них — "Одна калина".

Софія Ротару та Рамзан Кадиров у 2017 році Фото: Скриншот Софія Ротару Фото: Скриншот

Нагадаємо, російський продюсер припустив, де наразі перебуває Софія Ротару.

Також Фокус писав про відмову Софії Ротару виступити на фестивалі в підтримку України.