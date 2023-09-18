Російська акторка вважає, що Софію Ротару "залякали в Україні"

Українська співачка час від часу реагує на масовані обстріли та вітає українців зі святами, проте публічно не засуджує Росію.

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Російська акторка Евеліна Бльоданс висловилася з приводу нейтралітету Софії Ротару під час повномасштабної російсько-української війни. Про це пишуть росЗМІ.

Зірка короткометражного серіалу "Маски-шоу" пригадала, що в Ротару є нерухомість у Криму, і припустила, що її "залякали в Україні".

Бльоданс, яка народилася в Ялті та провела дитинство в Криму, сказала, що українська співачка негативно ставиться до країни-агресорки РФ, оскільки "їй подають інформацію яка є неправдивою".

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Софія Ротару показала, як наразі виглядає (фото)

Софія Ротару Фото: Скриншот

"Її тут вітали, на всіх новорічних вогниках вона була бажаною гостею. І не лише на новорічних, а й на всіх цих державних святах – День міліції тощо. Ротару постійно виступала на кремлівських концертах. Тобто сцена Кремля – це її сцена", — зазначила Бльоданс.

Російська акторка, яка колись зустрічалася із сином Софії Ротару Русланом, вважає, що співачка сприймає інформацію від своїх близьких та вірить їй. А також зважає на нерухомість у Києві.

"Вона ж таки українська співачка. Як знати, що їй там сказали, може, залякали: "Та що ти поїдеш у цю Росію? Та тебе там зітруть". І вона злякалася і вирішила ухвалити таку позицію. Я припускаю саме це", — зазначила Бльоданс, яка визнала окупацію Криму РФ.

Евеліна Бльоданс

Нагадаємо, російський продюсер передбачає, що Софія Ротару не перебуває в Україні.

Також Фокус писав про донос на Софію Ротару в РФ.