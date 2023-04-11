"Допомагає ЗСУ": у РФ на Софію Ротару написали донос та вимагають відібрати в неї майно у Криму

На українську співачку "з’їлася" організація "Ветерани Росії", яка вимагає, аби відповідні органи ретельно перевірили майно Ротару і відібрали його для потреб ЗС РФ.

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За інформацією низки ЗМІ 75-річна співачка Софія Ротару почала розпродувати своє майно у Росії — вона вже нібито позбулася квартири в Криму, а тепер шукає покупців на готель Villa Sofia, розташований в центрі Ялти поряд з Чорним морем. Про такий стан справ зірки дізналися в організації "Ветерани Росії" і стали вимагати, щоб майно Ротару перевірили і у разі виявлення порушень "вжили заходів". Про це повідомляють на сайті організації.

"Майно Софії Ротару у нашій країні має бути ретельно перевірене на наявність порушень законодавства. Для цього необхідно провести ретельну перевірку на придбання та розпорядження майном відповідно до законодавства та виконання податкових зобов'язань. У разі виявлення порушень, ми маємо бути готові вжити рішучих заходів та конфіскувати все майно Софії Ротару на території Росії", — говорить голова "Ветеранів Росії", Ільдар Резяпов.

Усі гроші, отримані від продажу конфіскованого майна Софії Ротару він пропонує спрямувати "на соціальні потреби незаможних верств населення нових регіонів РФ" та на підтримку добровольчих підрозділів, які воюють в Україні.

У організації заявили, що з відповідною заявою звернулися до Слідкому та Генпрокуратури у зв'язку з можливою фінансовою підтримкою Ротару ЗСУ.

"Вимагаємо відібрати її нерухомість у Москві та Ялті, продати та направити виручені кошти на потреби ЗС РФ", – заявив виконавчий директор організації Вадим Мироненко.

Раніше Софія Ротару різко висловилася на адресу російської співачки Ірини Алегрової, яка активно підтримує війну Росії проти України. Останньою краплею стала поїздка Аллегрової до поранених окупантів, де вона для них виступала.

75-річна українська естрадна співачка Софія Ротару відреагувала на падіння гвинтокрила у Броварах. В Instagram-stories артистка залишила щемливе зображення — білий гвинтокрил, який оповиває червоний дим.