"Помогает ВСУ": в РФ на Софию Ротару написали донос и требуют отобрать у нее имущество в Крыму

На украинскую певицу "взъелась" организация "Ветераны России", которая требует, чтобы соответствующие органы тщательно проверили имущество Ротару и отобрали его для нужд ВС РФ.

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По информации ряда СМИ 75-летняя певица София Ротару начала распродавать свое имущество в России — она уже якобы избавилась от квартиры в Крыму, а теперь ищет покупателей на гостиницу Villa Sofia, расположенную в центре Ялты рядом с Черным морем. О таком положении дел звезды узнали в организации "Ветераны России" и потребовали, чтобы имущество Ротару проверили и в случае выявления нарушений "приняли меры". Об этом сообщают на сайте организации.

"Имущество Софии Ротару в нашей стране должно быть тщательно проверено на наличие нарушений законодательства. Для этого необходимо провести тщательную проверку на приобретение и распоряжение имуществом в соответствии с законодательством и выполнением налоговых обязательств. В случае выявления нарушений, мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать все имущество Софии Ротару на территории России", — говорит глава "Ветеранов России", Ильдар Резяпов.

Все деньги, полученные от продажи конфискованного имущества Софии Ротару, он предлагает направить "на социальные нужды бедных слоев населения новых регионов РФ" и на поддержку воюющих в Украине добровольческих подразделений.

В организации заявили, что с соответствующим заявлением обратились в Следственный и Генпрокуратуру в связи с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ.

"Требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать и направить вырученные средства на нужды ВС РФ", – заявил исполнительный директор организации Вадим Мироненко.

Ранее София Ротару резко высказалась в адрес российской певицы Ирины Аллегровой, активно поддерживающей войну России против Украины. Последней каплей стала поездка Аллегровой к раненым окупантов, где она для них выступала.

75-летняя украинская эстрадная певица София Ротару отреагировала на падение вертолета в Броварах. В Instagram-stories артистка оставила щемящее изображение — белый вертолет, окутывающий красный дым.