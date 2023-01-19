18 января 2023 года в результате авиакатастрофы в Киевской области погибло руководство МВД Украины.

Related video

75-летняя украинская эстрадная певица София Ротару отреагировала на падение вертолета в Броварах 18 января 2023 года.

В Instagram-stories артистка молдавского происхождения оставила фото. На снимке изображен белый вертолет, окутывающий красный дым.

Фото Ротару дополнила смайликом в виде разбитого красного сердца, а также надписью: "Бровары. 18.01.23".

18 января 2023 года в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились глава МВД Денис Монастырский, его заместитель, госсекретарь ведомства и их помощники. Известно о 14 погибших, среди которых ребенок, ведь транспортное средство упало возле детского сада и жилого дома.

СБУ начала расследование трагического события, однако президент Владимир Зеленский отметил, что виновата в любом случае не закончившаяся война.

Что касается Софии Ротару, то она публично не называет Россию агрессором, однако часто выставляет снимки, которые демонстрируют ее переживания по поводу трагедий в Виннице, Кременчуге и т.д.

Напомним, президент США Джо Байден также отреагировал на трагедию в Броварах.

Ранее Фокус писал о внуке Софии Ротару, который выехал из Украины после 24 февраля 2022 года. Музыкант рассказал о том, чем планирует заниматься дальше.