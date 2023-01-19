Крушение вертолета в Броварах: появилась реакция Байдена на трагедию

Американский президент выразил соболезнования семьям погибших и почтил память главы МВД Украины Дениса Монастырского.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на авиакатастрофу в Броварах, забравшей жизни мирных жителей, в том числе и высшего руководства Министерства внутренних дел Украины. Обращение президента США было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине сегодня утром", — написал американский президент.

Джо Байден также упомянул о гибели высокопоставленных чиновников, в частности, министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Он отметил, что глава МВД внес весомый вклад в сохранение демократии в Украине и проводил важные реформы.

"Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины, и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешении тех, кто потерял близких", — говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что США будут оказывать поддержку украинскому народу столько, сколько будет нужно.

Реакция западных политиков на катастрофу в Броварах

О крушении вертолета в Броварах высказался глава Европейского Совета Шарль Мишель, назвав погибшего Дениса Монастырского большим другом ЕС и выразив соболезнование семьям погибших украинцев.

К его словам также присоединилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что воспринял новость о трагедии в Броварах с большой скорбью.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что была лично знакома с Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным. По словам дипломата, она была шокирована известиями об их гибели.

Свои соболезнования семьям жертв крушения также высказали посол США в Украине Бриджит Бринк, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

На трагедию в Броварах отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, акцентировав внимание на том, что в результате падения вертолета погибли дети.

Напомним, что авиакатастрофа в Броварах Киевской области произошла утром, 18 января. Вертолет упал в пределах городской застройки, что привело к гибели 16 человек, в том числе двоих детей. Среди погибших — министр внутренних дел Денис Монастырский, замминистра Евгений Енин, и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Еще Фокус писал о том, что во время экстренного заседания Кабмина был назначен временный исполняющий обязанности главы МВД Украины. Им стал глава Национальной полиции Игорь Клименко.