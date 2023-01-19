Падіння вертольота в Броварах: з'явилася реакція Байдена на трагедію

Американський президент висловив співчуття сім'ям загиблих та вшанував пам'ять глави МВС України Дениса Монастирського.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на авіакатастрофу у Броварах, яка забрала життя мирних жителів, у тому числі й вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ України. Звернення президента США було опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

"Джіл і я висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям усіх загиблих внаслідок трагічної аварії вертольота в Україні сьогодні вранці", — написав американський президент.

Джо Байден також згадав про загибель високопосадовців, зокрема, міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Він зазначив, що глава МВС зробив вагомий внесок у збереження демократії в Україні та проводив важливі реформи.

"Ми продовжимо шанувати цю спадщину через зусилля щодо зміцнення інститутів України, і в нашому незмінному партнерстві з народом України, щоб підтримувати яскраве полум'я свободи. Сьогодні ми молимося про зцілення поранених та втіху тих, хто втратив близьких", — йдеться у повідомленні.

У Білому домі наголосили, що США надаватимуть підтримку українському народу стільки, скільки буде потрібно.

Реакція західних політиків на катастрофу у Броварах

Про катастрофу вертольота у Броварах висловився голова Європейської Ради Шарль Мішель, назвавши загиблого Дениса Монастирського великим другом ЄС та висловивши співчуття сім'ям загиблих українців.

До його слів також приєдналася голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що сприйняв новину про трагедію у Броварах з великою скорботою.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, що була особисто знайома з Денисом Монастирським та його заступником Євгеном Єніним. За словами дипломата, вона була шокована звістками про їхню загибель.

Свої співчуття сім'ям жертв аварії також висловили посол США в Україні Бріджіт Брінк, глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

На трагедію у Броварах відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши на тому, що внаслідок падіння вертольота загинули діти.

Нагадаємо, що авіакатастрофа у Броварах Київської області сталася вранці, 18 січня. Гелікоптер впав у межах міської забудови, що призвело до загибелі 16 осіб, у тому числі двох дітей. Серед загиблих – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, заступник міністра Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Ще Фокус писав про те, що під час екстреного засідання Кабміну було призначено тимчасового виконувача обов'язків глави МВС України. Ним став голова Національної поліції Ігор Клименко.