18 січня 2023 внаслідок авіакатастрофи на Київщині загинуло керівництво МВС України.

Related video

75-річна українська естрадна співачка Софія Ротару відреагувала на падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня 2023.

В Instagram-stories артистка молдовського походження залишила щемливе зображення. На знімку зображений білий гвинтокрил, який оповиває червоний дим.

Фото Ротару доповнила смайликом у вигляді червоного розбитого серця, а також написом: "Бровари. 18.01.23".

18 січня 2023 у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебували очільник МВС Денис Монастирський, його заступник, держсекретар відомства та їхні помічники. Відомо про 14 загиблих, серед яких дитина, адже транспортний засіб впав біля дитячого садка та житлового будинку.

СБУ розпочала розслідування трагічної події, проте президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що винна у будь-якому разі війна, яка не закінчилася.

Щодо Софії Ротару, то вона публічно не називає Росію агресором, проте часто виставляє знімки, які демонструють її переживання щодо трагедії у Вінниці, Кременчуці тощо.

Нагадаємо, президент США Джо Байден також відреагував на трагедію у Броварах.

Раніше Фокус писав про онука Софії Ротару, який виїхав з України після 24 лютого 2022. Музикант розповів про те, чим планує займатися далі.