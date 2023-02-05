Софія Ротару оголосила "путіністку" Аллегрову своїм особистим ворогом, — росЗМІ

Останньою краплею, як стверджують журналісти, для Ротару став візит Аллегрової до поранених окупантів, які проходять лікування після вторгнення в Україну.

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Українська співачка Софія Ротару різко висловилася про Ірину Аллегрову, яка активно підтримує війну Росії проти України. Дійшло до того, що співачка оголосила російську артистку особистим ворогом. Про це пише MK.RU.

Відомо, що Софія Ротару товаришувала з "імператрицею" довгі роки. Вони зустрічалися не лише на концертах і фестивалях. Крім того, в них фактично по сусідству було куплено будинки в Італії.

Проте зовсім нещодавно Ротару різко відписалася від усіх сторінок Аллегрової.

"Вона оголосила Ірину своїм особистим ворогом", — розповів журналістам представник шоу-бізнесу, знайомий із ситуацією. — Це все через "СВО" (як відомо, так Росія називає війну, яку розв'язала проти України).

Як зазначається, останньою краплею стала поїздка Аллегрової до поранених окупантів, де вона для них виступала.

Софія Ротару останнім часом не з'являлася на публіці, однак у своїх соцмережах показує всі жахи війни, яку розв'язала РФ, і дякує ЗСУ за відбиті атаки ворога.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Софія Ротару повідомила про своє місцезнаходження лише один раз. Потім, у свій день народження, вона приїхала на свою малу батьківщину — до села Маршинці Чернівецької області України. Де зараз перебуває 75-річна артистка, достеменно невідомо. Говорять, вона проводить час на своїй віллі в Італії.

Ротару категорично відмовляється від концертів і виступів. Співачка вважає, що зараз не час веселитися.

Також Фокус писав, що Софія Ротару втрачає великі гроші через війну.