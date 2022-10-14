Софія Ротару втрачає великі гроші через війну

Артистка відмовилася від виступів у Росії та Україні.

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75-річна українська та радянська співачка Софія Ротару наразі втрачає великі гроші через війну в Україні. Про це пишуть РосЗМІ.

Артистка відмовилася від концертів як в Україні, так і в Росії. Колишній концертний директор Ротару Сергій Лавров розповів, що через свою аполітичну позицію зірка сцени наразі втрачає великі гроші.

"Зараз не час виступати, Софія Михайлівна це розуміє. Хоча замовлень на неї предостатньо. Мені постійно телефонують люди, які хочуть її бачити на своїх заходах. Цікавляться, як і за скільки можна запросити Софію Михайлівну. Я, чесно кажучи, навіть їй не дзвоню і нічого не пропоную. Розумію, що в такий непростий час вона виходити на сцену не буде", — зізнався Лавров.

[ + – ] Софія Ротару з родиною Фото: Instagram sofiarotaru.official

Зокрема концертний директор додав, що співачка родом з України завжди проявляла свою принциповість та не виходила на сцену, якщо сама того не захоче. Також чоловік назвав свою клієнтку "аполітичною особистістю", адже Софія Ротару з початку повномасштабного російського вторгнення не робила різких заяв. Лише час від часу у своїх соцмережах знаменитість публікує наслідки обстрілів українських міст.

[ + – ] Софія Ротару час від часу виставляє в соцмережах пости про війну Фото: Instagram

За деякими підрахунками, у середньому співачка бере 100 тисяч євро за виступ на приватному заході.

Нагадаємо, Софія Ротару відсвяткувала 75-річчя в Україні.

Також Фокус писав про скандальну втечу з України онука Софії Ротару.