Софії Ротару — 75 років. Співачка перебуває в Україні та підтримує воїнів ЗСУ

Софії Ротару — 75 років. Співачка повернулася в рідне село Маршинці, яке вважає своїм "місцем сили". Вона молиться, щоб усі змогли відзначити День Незалежності України, та підтримує родини українських військових.

У день свого народження, 7 серпня, співачка Софія Ротару зробила не зовсім святковий пост на своїй сторінці в Instagram.

По-перше, вона опублікувала фотографію на порозі будинку в селі Маршинці Чернівецької області — там Софія Ротару народилася 1947 року.

По-друге, в коментарі до фотографії Софія Ротару написала, що вона приїхала в "місце сили".

У Маршинцях Софія Ротару народилася, пішла в школу та почала співати. Краєвиди рідного села нагадають співачці про те, що треба не втрачати почуття причетності до своєї землі та відчувати зв'язок із людьми, які тебе виховували та допомагали в усіх починаннях.

Софія Ротару написала, що 7 серпня вона має два приводи, щоб звернутися до своїх шанувальників. Це, звичайно, її 75-річний ювілей, а також гуманітарна ініціатива під назвою "БОН бокс", яку Ротару підтримує з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Співачка написала, що проєкт "БОН бокс" допомагає дружинам і дітям українських військових, які пішли на фронт, а також займається підтримкою сімей, які втратили на війні чоловіків, батьків, синів.

Ротару попросила читачів свого Instagram приєднатися до підтримки сімей захисників України, зазначивши, що їй дуже складно просити допомоги, оскільки вона не звикла допомагати публічно.

[ + – ] Софія Ротару в жовто-синьому патріотичному вбранні у свій день народження 7 серпня

"У день, коли ви мене вітаєте та підтримуєте, я звертаюся до вас із проханням допомогти тим, хто дійсно потребує допомоги", — написала Ротару.

Співачка закликала разом творити добро, незалежно від того, де перебувають її передплатники та якою мовою вони говорять. Також Ротару повідомила, що замість того, щоб святкувати день народження, вона молиться, щоб усі змогли відзначити День Незалежності України. Співачка висловила бажання, щоб скоріше замість повітряних тривог у кожному місті України звучали "пісні про Любов і Мир".

Фокус уже писав про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну Софія Ротару публічно не висловлювалася про війну. І лише наприкінці червня після ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку Ротару опублікувала в Instagram траурну свічку.

Уже в липні після потрапляння російських ракет по центру у Вінниці Софія Ротару також відреагувала на цю подію у своєму акаунті в Instagram. Свою реакцію на те, що відбувається, також опублікувала внучка співачки Софія Євдокименко, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко після скандалу зі втечею з України засвітився в Парижі.