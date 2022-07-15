Софія Ротару відреагувала на ракетні удари по Вінниці

Артистка показала, що відчуває після обстрілу міста й загибелі мирних українців.

74-річна співачка Софія Ротару, яка щиро підтримує український народ у боротьбі з російською агресією, але рідко висловлюється на цю тему, не змогла пройти повз трагедію у Вінниці, де 14 липня три крилаті ракети "Калібр" вдарили по центру міста, забравши життя 23 мирних жителів.

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У сторіс артистка опублікувала кілька кадрів із наслідками ударів і додала емодзі у вигляді розбитого серця. "Вінниця. 14.07.22", — написала вона. Серед знімків — фото візочка маленької Лізи, яка стала жертвою російської агресії і чия мама зараз бореться за життя в реанімації.

На те, що трапилося, відреагувала і внучка артистки Софія Євдокименко, яка живе та навчається в Нью-Йорку. 21-річна дівчина перепостила відео телеведучої Маші Єфросиніної з наслідками вибуху, а також опублікувала скриншот статті видання The Washington Post про те, що Росія вбила мирних людей у Вінниці.

Із усієї родини Ротару саме онука співачки найбільше говорить про війну в Україні, а також проводить аукціони з метою допомогти постраждалим співвітчизникам.

Раніше Софія Ротару відреагувала на трагедію в Кременчуку Полтавської області, де внаслідок ракетної атаки на ТЦ "Амстор" загинув 21 мирний житель.

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу загинув один із членів творчої команди співачки Роксолани Сироти, концерт якої мав відбутися о 18 годині вечора. Звукорежисер Євген Коваленко отримав тяжкі поранення та помер у реанімації. Ще один учасник колективу бореться за життя.

За словами музиканта Олега Скрипки, він дивом не опинився в епіцентрі вибуху.