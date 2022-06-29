Софія Ротару перервала мовчання та відреагувала на війну в Україні

Артистка опублікувала траурну свічку в Instagram, вшанувавши пам'ять загиблих від ракетного удару РФ у ТЦ "Амстор" у Кременчуку.

Народна артистка України Софія Ротару щиро підтримує нашу країну в тяжкому військовому протистоянні з Росією, але не часто висловлюється на цю тему. Востаннє співачка публікувала емоційний пост про те, як вона переживає непрості часи на початку повномасштабної війни. Ротару писала про те, що вона в Києві та молиться за наших захисників і мир в Україні. Також артистка в лютому публікувала в соцмережах архівне відео свого легендарного виступу з піснею "Лелека на даху" в Instagram-stories із підписом "ні війні" та "мир на землі", після чого багато місяців нічого не писала.

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Днями Ротару порушила мовчання та відреагувала на трагічні події в Кременчуку, де росіяни варварськи обстріляли ТЦ "Амстор", у якому перебували понад тисяча відвідувачів. Артистка опублікувала в Instagram-stories траурну свічку з датою та назвою міста.

[ + – ] Ротару опублікувала в Instagram-stories траурну свічку Фото: Instagram

Нагадаємо, 27 червня російська ракета вдарила по торговому центру в Кременчуку, де знаходилися сотні відвідувачів. За попередніми даними, десятки людей постраждали. Відомо про 18 загиблих, а також про 39 безвісти зниклих людей. Рятувальники продовжують пошукові роботи, розбираючи уламки будівлі після пожежі.

Російські пропагандисти вже оголосили, що події в Кременчуку — "інсценування, подібне до того, що було в Бучі". За їхніми словами, ЗС РФ випускали ракети по "нафтопереробному заводу".

За інформацією британської розвідки, росіяни, ймовірно, цілилися в інший об'єкт, проте через брак високоточної зброї ракета прилетіла в цивільну інфраструктуру.

Фокус писав про те, що багато зірок українського шоу-бізнесу відреагували на трагічні події в Кременчуку, а також поскаржилися на те, що Instagram видаляє пости, в яких артисти пишуть про воєнні злочини РФ.

Також Фокус розповідав про те, що син Ротару, 51-річний музичний продюсер Руслан Євдокименко й онук артистки, 28-річний Анатолій Євдокименко, під час повномасштабної війни намагалися залишити Україну через Молдову на човні в супроводі провідника, якому заплатили дві тисячі доларів. Знаменитості не коментували згодом цю подію.