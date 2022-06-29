София Ротару прервала молчание и отреагировала на войну в Украине

Артистка опубликовала траурную свечу в Instagram, почтив память погибших от ракетного удара РФ в ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Народная артистка Украины София Ротару искренне поддерживает нашу страну в тяжелом военном противостоянии с Россией, но нечасто высказывается на эту тему. В последний раз певица публиковала эмоциональный пост о том, как она переживает непростые времена в самом начале полномасштабной войны. Ротару писала о том, что она в Киеве и молится за наших защитников и мир в Украине. Также артистка в феврале публиковала в соцсетях архивное видео своего легендарного выступления с песней "Аист на крыше" в Instagram-stories с подписью "нет войне" и "мир на земле", после чего много месяцев ничего не писала.

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На днях Ротару нарушила молчание и отреагировала на трагические события в Кременчуге, где россияне варварски обстреляли ТЦ "Амстор", в котором находились более тысячи посетителей. Артистка опубликовала в Instagram-stories траурную свечу с датой и названием города.

[ + – ] Ротару опубликовала в Instagram-stories траурную свечу. Фото: Instagram

Напомним, 27 июня российская ракета ударила в торговый центр в Кременчуге, где находились сотни посетителей. По предварительным данным, десятки людей пострадали. Известно о 18 погибших, а также о 39 без вести пропавших людей. Спасатели продолжают поисковые работы, разбирая обломки здания после пожара.

Российские пропагандисты уже объявили, что события в Кременчуге — "инсценировке, подобной той, что была в Буче". По их словам, ВС РФ выпускали ракеты по "нефтеперерабатывающему заводу".

По информации британской разведки, россияне предположительно целились в другой объект, однако из-за нехватки высокоточного оружия ракета прилетела в гражданскую инфраструктуру.

Фокус писал о том, что многие звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на трагические события в Кременчуге, а также пожаловались на то, что Instagram удаляет посты, в которых артисты пишут о военных преступлениях РФ.

Также Фокус рассказывал о том, что сын Ротару, 51-летний музыкальный продюсер Руслан Евдокименко, и внук артистки, 28-летний Анатолий Евдокименко во время полномасштабной войны пытались покинуть Украину через Молдову на лодке в сопровождении проводника, которому заплатили по две тысячи долларов. Знаменитости никак не комментировали впоследствии это происшествие.