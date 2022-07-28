Онук Ротару після скандалу зі втечею з України засвітився в Парижі (фото)

Анатолій Євдокименко, який раніше ховався від мобілізації та намагався потрапити на човні в Молдову, показав у своєму Інстаграм фотографії паризьких вуличок.

Анатолій Євдокименко — музикант і онук Софії Ротару — після невдалої спроби залишити Україну зміг виїхати в Париж. Фотографії зі столиці Франції він опублікував у своєму профілі в "Інстаграмі".

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Він розмістив знімки, на яких видно Ейфелеву вежу та вулицю Парижа.

На першому фото на передньому плані видно статую лева. За ним видніється Ейфелева вежа. На другому знімку видно стару забудову Парижа, яку вандали зіпсували графіті.

[ + – ] Онук Ротару розмістив у соціальній мережі фото з Парижа Фото: SHMN/Instagram

Ці фото Євдокименко не прокоментував. Але створив для них на своєму обліковому записі в "Інстаграм" спеціальну папку, яку назвав Fr (Франція, — ред.).

[ + – ] Євдокименко показав у своєму "Інстаграмі" паризьку вуличку Фото: SHMN/Instagram

Що відомо про втечу онука Ротару з країни

Уперше Євдокименко спробував виїхати з України в березні 2022 року, незадовго після початку війни із Росією. 7 березня прикордонники на кордоні з Молдовою затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно залишити державу. Серед них опинилися син Софії Ротару Руслан і онук Анатолій.

Син і онук Ротару вирішили краще незаконно виїхати з країни, ніж бути мобілізованими на фронт.

Громадяни Молдови за винагороду намагалися переправити чоловіків через річку човном.

Хто такий Анатолій Євдокименко

Анатолій Євдокименко — первісток єдиного сина Софії Ротару Руслана та його дружини Світлани.

До війни він більшу частину часу проводив у Лондоні.

Юнак професійно займається фотографією, а також пробує себе як фотомодель. Анатолій пише музику й тексти. Раніше він виконував пісні в жанрі хіп-хоп російською мовою та створював ремікси для популярних композицій.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару вперше перервала мовчання та висловилася про війну в Україні. Свою думку щодо російсько-української війни до цього часу вона воліла не розголошувати. А незадовго до повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, артистка навіть виступила на корпоративі в російському Воронежі.

Водночас онука Софії Ротару підтримала Україну та закликала зупинити геноцид українців. Софія розповіла про те, що відбувається в її рідній країні, своїй західній аудиторії.