Внук Ротару после скандала с бегством из Украины засветился в Париже (фото)

Анатолий Евдокименко, который раньше скрывался от мобилизации и пытался попасть на лодке в Молдову, показал в своем Инстаграм фотографии парижских улочек.

Анатолий Евдокименко — музыкант и внук Софии Ротару — после неудачной попытки покинуть Украину смог выехать в Париж. Фотографии из столицы Франции он опубликовал в своем профиле в Инстаграме.

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Он разместил снимки, на которых видна Эйфелева башня и улица Парижа.

На первом фото на переднем плане видна статую льва. За ним виднеется Эйфелева башня. На втором снимке видна старую застройка Парижа, которую вандалы испортили граффити.

[ + – ] Внук Ротару разместил в социальной сети фото из Парижа Фото: SHMN/Instagram

Эти фото Евдокименко никак не прокомментировал. Но создал для них в своем аккаунте в Инстаграм специальную папку, которую назвал Fr (Франция, — ред.).

[ + – ] Евдокименко показала в своем Инстаграме парижскую улочку Фото: SHMN/Instagram

Что известно о побеге внука Ротару из страны

Впервые Евдокименко попытался выехать из Украины в марте 2022 года. Незадолго после начала войны с Россией. 7 марта, пограничники на границе с Молдовой задержали группу мужчин, которые пытались незаконно покинуть государство. Среди них оказались сын Софии Ротару Руслан и внук Анатолий.

Сын и внук Ротару приняли решение незаконно уехать из страны, чтоб не быть мобилизированными на фронт.

Граждане Молдовы за вознаграждение пытались переправить мужчин через реку на лодке.

Кто такой Анатолий Евдокименко

Анатолий Евдокименко – первенец единственного сына Софии Ротару Руслана и его жены Светланы.

До войны он большую часть времени проводил в Лондоне.

Молодой человек профессионально занимается фотографией, а также пробует себя в качестве фотомодели. Анатолий пишет музыку и тексты. Раньше он исполнял песни в жанре хип-хоп на русском языке и создавал ремиксы для популярных композиций.

Напомним, ранее София Ротару впервые прервала молчания и высказалась о войне в Украине. Свое мнение по поводу российско-украинский войны до этого времени она предпочитала не разглашать. А незадолго до полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, артистка даже выступила на корпоративе в российском Воронеже.

Тем временем внучка Софии Ротару поддержала Украину и призвала остановить геноцид украинцев. София рассказала о происходящем в ее родной стране своей западной аудитории.