Нідерландський гурт Within Temptation презентував колаборацію з українським репером Ярмаком (відео)

Вже наступного тижня нідерландський гурт Within Temptation презентує відеороботу на пісню. Зйомки кліпу проходили в столиці України.

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Відомий нідерландський гурт Within Temptation, засновниками якого стали вокалістка Шерон ден Адель і гітарист Роберт Вестерхольт, презентували новий трек у колаборації з українським репером Олександром Ярмаком. Трек з назвою 'A Fool's Parade' ("Парад дурнів") гурт презентував сьогодні, 5 квітня, у себе на сторінці в інстаграм.

Пісня "A Fool’s Parade" демонструє прагнення гурту привернути увагу до триваючої боротьби України проти вторгнення Росії. Сама пісня є засудженням брехливих дій Росії та проливає світло на суворі реалії, з якими стикається Україна сьогодні. Таким чином гурт Within Temptation, який з перших днів виступає на підтримку України, демонструє необхідність допомагати Україні.

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Відомо, що кліп на пісню нідерландський гурт знімав в Україні. Режисером відеороботи, яку знімали на вулицях Києва знімав уродженець України, а нині житель Тель-Авіва Інді Хейтом. Кліп на пісню презентують вже наступного тижня.

У себе на сторінці в інстаграм, гурт повідомив, що усі кошти виручені з пісні будуть направлені на допомогу армії.

"Ми передамо всі гонорари за пісню Music Saves UA (на час війни), тож крути "A Fool's Parade", — написали учасники гурту.

Нагадаємо, раніше ми писали, футболіст Олександр Зінченко заявив, що готовий піти на фронт. Крім цього, Фокус писав, зірка "Жіночого кварталу" повідомила про наміри піти в ЗСУ.