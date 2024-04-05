Футболіст Олександр Зінченко заявив, що готовий піти на фронт

Олександр Зінченко зізнався, що готовий змінити футбольну форму на піксель.

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27-річний український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко заявив, що готовий покинути Великобританію, щоб воювати за Україну, якщо йому прийде повістка. Про це зірка футболу заявив в інтерв’ю виданню ВВС.

Зокрема, футболіст заявив, що з 22 лютого 2022 року Україна стала "щитом" для Європи. Саме тому він закликав європейських партнерів більше підтримувати Україну у війні проти Росії.

Олександр Зінченко наголосив, що зараз ситуація на фронті дуже складна, але він та його родина пишаються Президентом України Володимиром Зеленський.

В інтерв’ю журналісти запитали у футболіста, якщо він отримав би повістку, чи готовий би він був покинути футбол, щоб захищати свою Батьківщину на фронті.

"Я думаю, що це чітка відповідь. Я б пішов (ред. воювати)", — сказав Олександр Зінченко.

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Фото: УАФ

Футболіст розповів, що він має шкільних друзів, які пішли воювати за свободу України.

"Важко зрозуміти, що зовсім недавно ми були в одній школі, грали на майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони повинні захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти це, але це те, що є. Ми не можемо здатися ", – сказав Зінченко.

В інтерв’ю Зінченко також сказав, що він знає, що багато людей думають, що йому за кордоном набагато легше, ніж в Україні, але він дуже хоче вірити, що скоро ця війна закінчиться.

"У мене є мрія, що ця війна закінчиться дуже-дуже скоро, і ми зможемо відбудувати нашу Україну так, як ми цього дуже хочемо. Я не можу бути більш гордим, ніж зараз, тим, що я українець", — наголосив Зінченко.

Варто відзначити, що футболіст разом з дружиною Владою Седан та двома доньками живе у Великобританії. З перших днів повномасштабного фторгення Олександр Зінченко став на бік України та засудив агресію Росії проти його Батьківщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, зірка "Жіночого кварталу" повідомила про наміри піти в ЗСУ.