Футболист Александр Зинченко заявил, что готов пойти на фронт

Александр Зинченко признался, что готов сменить футбольную форму на пиксель.

Related video

27-летний украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заявил, что готов покинуть Великобританию, чтобы воевать за Украину, если ему придет повестка. Об этом звезда футбола заявил в интервью изданию ВВС.

В частности, футболист заявил, что с 22 февраля 2022 года Украина стала "щитом" для Европы. Именно поэтому он призвал европейских партнеров больше поддерживать Украину в войне против России.

Александр Зинченко отметил, что сейчас ситуация на фронте очень сложная, но он и его семья гордятся Президентом Украины Владимиром Зеленский.

В интервью журналисты спросили у футболиста, если он получил бы повестку, готов ли бы он был покинуть футбол, чтобы защищать свою Родину на фронте.

"Я думаю, что это четкий ответ. Я бы пошел (ред. воевать)", — сказал Александр Зинченко.

Читайте также: Вячеславу Узелкову проведут сложную операцию на сердце

Фото: УАФ

Футболист рассказал, что он имеет школьных друзей, которые пошли воевать за свободу Украины.

"Трудно понять, что совсем недавно мы были в одной школе, играли на площадке или на футбольном поле, а теперь они должны защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять это, но это то, что есть. Мы не можем сдаться", — сказал Зинченко.

В интервью Зинченко также сказал, что он знает, что многие люди думают, что ему за границей намного легче, чем в Украине, но он очень хочет верить, что скоро эта война закончится.

"У меня есть мечта, что эта война закончится очень-очень скоро, и мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы этого очень хотим. Я не могу быть более гордым, чем сейчас, тем, что я украинец", — подчеркнул Зинченко.

Стоит отметить, что футболист вместе с женой Владой Седан и двумя дочерьми живет в Великобритании. С первых дней полномасштабного фторгена Александр Зинченко стал на сторону Украины и осудил агрессию России против его Родины.

Напомним, ранее мы писали, звезда "Женского квартала" сообщила о намерениях уйти в ВСУ.