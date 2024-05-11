Інструкція диявола: у США знесли загадковий "американський Стоунгендж"

Невідомі підірвали кам'яний пам'ятник у Америці, після чого влада штату ухвалила рішення демонтувати частини монумента, що залишилися.

Related video

У США існував спеціальний пам'ятник, призначений для допомоги тим, хто вижив після катастрофи в апокаліпсисі. Цей 42-річний гранітний витвір мистецтва, "Американський Стоунгендж", було спочатку встановлено в 1980 році за дорученням "невеликої групи лояльних американців" із метою створити щось із важливим посилом. Про це повідомляє видання Unilad.

"Скрижалі диявола" з інструкціями, які також виконували функції календаря, компаса та годинника, були знищені. Багато хто припускав, що "Дороговказні камені" були пов'язані з культом або "сатанізмом".

Спочатку людина під псевдонімом Роберт Крістіан розпочала свою місію зі створення чогось, що могло б "конкурувати" зі Стоунгенджем у Великій Британії. Він вважав, що майбутнім поколінням знадобиться щось, що допоможе їм подолати розбрат і соціальні реформи через подію, що знищує людство.

Але замість того, щоб прийняти його з розпростертими обіймами, Крістіана назвали "божевільним" і дивним.

Поступово почався вандалізм щодо каменів: від аерозольної фарби до обстрілу вибухівками.

6 липня 2022 року кам'яні путівники було пошкоджено внаслідок вибуху невідомого вандала о 4-й годині ранку, внаслідок чого конструкція завалилася.

Інцидент розслідував офіс шерифа округу Елберт спільно з Бюро розслідувань Джорджії, і вони опублікували відеозапис автомобіля, що їхав із місця події.

Багато хто був засмучений його знесенням, а мер Елбертона навіть оголосив про плани його відновити (чого, до речі, не сталося).

Однак інші були раді, що це сталося, оскільки багато людей вважали, що на гравюрах зображений диявол.

Нагадаємо, що археологи зробили незвичайне відкриття в Ростоку, що в Німеччині, виявивши моторошний напис XV століття на табличці. Його знайшли під час будівельних робіт із розширення ратуші Ростока, а саме під час розкопок середньовічної вбиральні