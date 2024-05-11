Инструкция дьявола: в США снесли загадочный "американский Стоунхендж"

Неизвестные взорвали каменный памятник в Америке, после чего власти штата приняли решение демонтировать оставшиеся части монумента.

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В США существовал специальный памятник, предназначенный для помощи выжившим после катастрофы в апокалипсисе. Это 42-летнее гранитное произведение искусства "Американский Стоунхендж" было первоначально установлено в 1980 году по поручению "небольшой группы лояльных американцев" с целью создать что-то с важным посланием. Об этом сообщает издание Unilad.

"Скрижали дьявола" с инструкциями, которые также выполняли функции календаря, компаса и часов, были уничтожены. Многие предполагали, что "Путеводные камни" были связаны с культом или "сатанизмом".

Изначально человек под псевдонимом Роберт Кристиан начал свою миссию по созданию чего-то, что могло бы "конкурировать" со Стоунхенджем в Великобритании. Он считал, что будущим поколениям понадобится что-то, что поможет им преодолеть раздоры и социальные реформы из-за события, уничтожающего человечество.

Но вместо того, чтобы принять его с распростертыми объятиями, Кристиана назвали "сумасшедшим" и странным.

Постепенно начался вандализм в отношении камней: от аэрозольной краски до обстрела взрывчатками.

6 июля 2022 года каменные путеводители были повреждены в результате взрыва неизвестного вандала в 4 часа утра, в результате чего конструкция рухнула.

Инцидент был расследован офисом шерифа округа Элберт совместно с Бюро расследований Джорджии, и они опубликовали видеозапись автомобиля, уезжающего с места происшествия.

Многие были расстроены его сносом, а мэр Элбертона даже объявил о планах его восстановить (чего, кстати, не произошло).

Однако другие были рады, что это произошло, поскольку многие люди считали, что на гравюрах изображен Дьявол.

Напомним, что археологи сделали необычное открытие в Ростоке, Германия, обнаружив жуткую надпись XV века на табличке. Ее нашли во время строительных работ по расширению ратуши Ростока, а именно во время раскопок средневековой уборной