Прокляття диявола XV століття: під час розкопок середньовічної вбиральні знайшли незвичайний предмет

Після розгортання свинцевого фрагмента вчені розрізнили слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Це диявольське прокляття спрямоване на жінку, на ім'я Талеке, та чоловіка, на ім'я Хінрік (Генріх).

Related video

Археологи зробили незвичайне відкриття в Ростоку, Німеччина, виявивши моторошний напис XV століття на табличці. Її виявили під час будівельних робіт з розширення ратуші Ростока, а саме під час розкопок середньовічної вбиральні, пише HeritageDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця територія, на якій колись стояв розкішний двосхилий будинок XIV століття, була відома як перлина Північної Німеччини в часи свого розквіту.

Після розгортання свинцевого фрагмента вчені розрізнили слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Це диявольське прокляття спрямоване на жінку, на ім'я Талеке, та чоловіка, на ім'я Хінрік (Генріх).

Використаний стиль письма, відомий як готичний шрифт, використовували у Західній Європі з Xii по XVII століття.

Ця знахідка відсилає нас до давніх практик греко-римських часів, коли прокляття, написані на тонких свинцевих аркушах, згорнутих у рулон, використовувалися для того, щоб попросити богів, духів або померлих виконати якусь дію над людиною або предметом.

Що робить цю знахідку надзвичайно рідкісною, так це те, що в проклятті згадується Вельзевул, інше ім'я сатани. Згадка про Берита у написі стосується Ваалверіфа (Баал-Берита), який у деяких традиціях асоціюється з Вельзевулом, повелителем мух.

Дослідники заінтриговані можливими мотивами цього прокляття. Деякі теорії припускають, що воно могло мати на меті розірвати стосунки, почуття нерозділеного кохання, спровокувати ревнощі або накликати нещастя на названих осіб.

Важливо

Учені знайшли 3200-річну "прокляту скрижаль", що може містити найдавніший напис імені Бога (фото)

Окрім цього моторошного напису, під час розкопок виявили залишки підвалів і фундаментів XVI -XVII століть, сліди старого водного шляху, а також вишукану синю чашу з блискучого посуду XV століття з Валенсії, Іспанія.

Хоча ми не можемо бути впевненими в точних причинах цього прокляття, знахідка відкриває унікальне вікно в життя і вірування людей минулої епохи.

Раніше Фокус розповідав про унікальний артефакт, знайдений у Туреччині. У світі відомо тільки про 22 схожі реліквії.

Також ми розповідали про втрачену фортецю Антіоха IV. В Ізраїлі вчені виявили фрагменти черепиці, яка, можливо, пов’язана з Акрою – древньою фортецею, місцезнаходження якої досі невідоме.