Поліцейську, яка станцювала тверк у стрінгах, відсторонили від роботи (відео)

Офіцерка поліції Нью-Йорка Мелісса Меркадо зі стажем 7 років стала популярною в мережі після того, як зіграла роль стриптизерки в музичному відео. Однак на роботі її поведінку визнали неетичною.

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Детектив поліції Нью-Йорка Мелісса Меркадо знялася в пікантному кліпі "Doin That" репера S-Quir, танцюючи тверк у стрінгах і відвертому бюстгальтері. Після того, як це стало надбанням громадськості, її вивели з активних справ у Відділі з розслідування особливо тяжких злочинів на сексуальному ґрунті, пише New York Post.

Поведінка Мелісси Меркадо перебуває під контролем, заявила представниця поліції Нью-Йорка.

"Особливу тривогу викликає факт, що слідчий із сексуальних злочинів зняв відео, яке принижує гідність жінок", — зі свого боку заявив колишній начальник спеціального відділу по роботі з жертвами поліції Нью-Йорка Майкл Осгуд.

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Водночас джерело в поліцейській профспілці повідомило, що Меркадо — здібний поліцейський, і загальна думка така, що вона може використовувати свій неробочий час на свій розсуд, якщо це не порушує закон.

Режисер кліпу розповів виданню TMZ, що Меркадо найняли через кастингове агентство і не знали про її основну роботу.

Водночас режисер кліпу зазначив, що Меркадо стала затребуваною танцівницею для інших реп-кліпів після її появи в пісні S-Quire.

"Усім сподобалася ця модель", — сказав режисер.

Детектив третього класу із зарплатою 144 000 доларів на рік працює в поліції з 2018 року.

Нью-йоркський репер S-Quire випустив свій "Doin That" на початку лютого, але його перегляди різко зросли після того, як стало відомо про участь у зйомках детектива поліції. На майданчику YouTube кліп зібрав 1,8 млн переглядів.

Нагадаємо, поліцейського Майкла Решке з Огайо звільнили з роботи після публікації фото із застосуванням фільтра "балаклава".