Полицейскую, станцевавшую тверк в стрингах, отстранили от работы (видео)

Офицер полиции Нью-Йорка Мелисса Меркадо со стажем 7 лет стала популярной в сети после того, как сыграла роль стриптизерши в музыкальном видео. Однако на работе ее поведение посчитали неэтичным.

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Детектив полиции Нью-Йорка Мелисса Меркадо снялась в пикантном клипе "Doin That" рэпера S-Quir, танцуя тверк в стрингах и откровенном бюстгальтере. После того, как это стало достоянием общественности, ее вывели из активных дел в Отделе по расследованию особо тяжких преступлений на сексуальной почве, пишет New York Post.

Поведение Мелиссы Меркадо находится под контролем, заявила представительница полиции Нью-Йорка.

"Особую тревогу вызывает факт, что следователь по сексуальным преступлениям снял видео, унижающее достоинство женщин", — в свою очередь заявил бывший начальник специального отдела по работе с жертвами полиции Нью-Йорка Майкл Осгуд.

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В то же время источник в полицейском профсоюзе сообщил, что Меркадо — способный полицейский, и общее мнение таково, что она вольна использовать свое нерабочее время по своему усмотрению, если это не нарушает закон.

Режиссер клипа рассказал изданию TMZ, что Меркадо наняли через кастинговое агентство и не знали о ее основной работе.

В то же время режиссер клипа отметил, что Меркадо стала востребованной танцовщицей для других рэп-клипов после ее появления в песне S-Quire.

"Всем понравилась эта модель", — сказал режиссер.

Детектив третьего класса с зарплатой 144 000 долларов в год работает в полиции с 2018 года.

Нью-йоркский рэпер S-Quire выпустил свой "Doin That" в начале февраля, но его просмотры резко возросли после того, как стало известно об участии в съемках детектива полиции. На площадке YouTube клип собрал 1,8 млн просмотров.

Напомним, полицейского Майкла Решке из Огайо уволили с работы после публикации фото с применением фильтра "балаклава".