Heineken выпустили кроссовки с пивом в подошве

А в язычке, в специальном кармашке, спрятана открывашка для пивных крышек

Heineken в партнерстве с дизайнером кроссовок The Shoe Surgeon выпустили свою лимитированную пару с пивом в подошве. Ее заполнили с помощью тонкого шприца. Так что, при желании, его можно оттуда извлечь. Об этом пишет LBBonline.

Настоящее имя The Shoe Surgeon (Обувного хирурга) Доминик Сиамброне, его кастомизированные кроссовки носят Леброн Джеймс, ди-джей Халед и Дрейк.

[ + – ] Доминик Сиамброне с "пивными" кроссовками Фото: Heineken

Коллаборация получила название Heinekicks и будет представлена в Сингапуре, а дизайнер заявляет, что это первая пара кроссовок, которая в прямом смысле этого слова позволяет идти по пиву, ведь в подошву залили Heineken Silver.

"Мы разделяем страсть к инновациям, раздвигаем границы и создали дизайн, чтобы отражающий это. Обувь не только воплощает в себе энергию Heineken Silver, но и буквально несет ее. Я не могу сказать, что когда-либо разрабатывал кроссовки, которые содержат настоящее пиво раньше", — сообщил Доминик, предусмотрительно снабдивший свои кроссовки открывашкой для пивных крышек в специальном кармашке.

Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken

Новинка будет выпущена в лимитированной коллекции. Все 32 пары появятся в продаже в Сингапуре в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, наполнять подошвы кроссовок жидкостями Доминик догадался не первым. Ранее бруклинский бренд MSCHF создал "кроссовки Иисуса" со святой водой в подошве, ладаном и распятием.

А известный певец Lil Nas X вместе с этим же коллективом создал "сатанинские" кроссовки с человеческой кровью в подошве.