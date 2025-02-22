Попелюшці й не снилося: топ-5 найдорожчих пар взуття у світі (фото, відео)

Вартість такого взуття зумовлена не тільки ексклюзивністю та матеріалами, а й історичною цінністю.

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Якісне ексклюзивне взуття в принципі не може коштувати дешево. Однак у світі є туфлі, які оцінюються не просто дорого, а нечувано дорого. Фокус представляє найдорожче взуття на планеті.

Туфлі Moon Star від Antonio Vietri ($19,9 млн)

Туфлі Moon Star від Antonio Vietri нині є найдорожчими з коли-небудь створених. Вони вирізняються силуетом сандалій на металевій срібній платформі з товстою підошвою. Основа пари, зокрема, містить скульптурні підбори з цільного золота, а також закручені прикраси з 30 карат діамантів. Блискучий стиль також був створений з аргентинського метеорита 1576 року. Уперше їх представили 2019 року на Тижні моди MIDE в Дубаї.

Цінники взуття італійського майстра Антоніо Вієтрі часто варіюються від тисяч до мільйонів доларів. У 2017 році він також потрапив у заголовки новин через свої чоловічі лофери, які вирізнялися плетеним верхом, виготовленим з 24-каратного золота, і продавалися за ціною від понад $26 тисяч (чоловічі) до понад $32 тисяч (жіночі). Такий високий цінник обумовлений ексклюзивністю матеріалів і використанням дорогоцінних каменів.

Туфлі-човники Passion Diamond Shoes від Jada Dubai і Passion Jewellers ($17 млн)

Ці туфлі на високих підборах зроблені із золота, шкіри та шовку і прикрашені майже 240 діамантами, а носок кожної туфлі вінчає найчистіший діамант D-кольору в 15 карат. Наразі пара Passion Diamond Shoes зберігається в готелі Burj-al Arab.

Туфлі Debbie Wingham ($15,1 млн)

Британська дизайнерка Деббі Вінгем представила ці ультра-розкішні туфлі на шпильці Diamond 2017 року на заході Dubai Raffles Hotel Tea Time. Замовлені неназваною сім'єю з Дубая, ОАЕ, на день народження, вони нагадують торт. Її творіння було спільним проектом з Крісом Кемпбеллом, сучасним художником з Флориди. Туфлі прикрашені дорогоцінним камінням, включно з рідкісними рожевими діамантами вагою 3 карати і блакитними діамантами вагою 1 карат. Крім того, є чотири діаманти вагою 3 карати і 1000 діамантів-показівок у платиновій оправі. Пара також має золоті підошви і блискавки, а також 24-каратну золоту фарбу на шкірі. Рядок був виконаний 18-каратною золотою ниткою і має інкрустацію золотою ниткою. Туфлі були завершені акцентом з рожевого золота і шкіряною іранською квіткою жасмину в центрі туфлі.

На створення цього екстравагантного творіння обом дизайнерам знадобилося понад 100 годин.

Фото: Wealth Planters Group

Туфлі, кинуті в президента Джорджа Буша-молодшого ($10 млн)

Пара взуття, кинута 2008 року в тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого під час прес-конференції, є однією з найдорожчих у світі. Туфлі належали іракському журналісту на ім'я Мунтадар аль-Заїді. Його туфлі мають величезну цінність у $10 млн. Така ціна з'явилася після того, як 66-річний саудівський чоловік був готовий заплатити цю суму за обидві туфлі, які він назвав "медаллю свободи", і навіть збирався продати всю свою нерухомість, тільки щоб купити ці туфлі.

Компанія, яка, як вважають, виготовила туфлі, зафіксувала сплеск продажів до 300 000 замовлень за тиждень через онлайн-ігри з метанням взуття, натхненних інцидентом.

Рубінові черевички Harry Winston ($3 млн)

Створена на честь 50-річчя "Чарівника країни Оз", пара рубінових туфель Harry Winston оцінюється в $3 млн. Хоча вона відрізняється від оригінальних туфель у фільмі, ця пара прикрашена 1350 каратами рубінів і 50 каратами діамантів.

Майстрам знадобилося близько двох місяців, щоб вручну пришити всі 4600 рубінових каменів до взуття.

Фото: Fashion Knowledge

Раніше Фокус писав, як в Амстердамі зношені кросівки перетворюють на дизайнерські мюлі.