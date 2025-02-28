Проверка фактов: редкий фрукт из Канады вызывает споры в интернете (фото)

Мариан Спенсер привлекла внимание тысяч людей, опубликовав в своих соцсетях фото фиолетовых яблок. В подписи к снимку утверждалось, что эти плоды обладают вкусом, напоминающим корицу и банан.

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Фотография фиолетовых яблок, якобы выращенных в канадской провинции Саскачеван, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Пост в Facebook, опубликованный 11 сентября 2024 года пользователем по имени Мариан Спенсер, привлек внимание тысяч людей. На снимке были изображены ярко-фиолетовые яблоки, одно из которых было разрезано, демонстрируя необычную окраску мякоти. В подписи к фото утверждалось, что эти плоды обладают вкусом, напоминающим корицу и банан, а также являются важной частью кулинарной традиции коренных жителей региона.

Однако пользователи сети быстро усомнились в достоверности изображения. Один из комментаторов написал: "Я проехал через всю Канаду в сезон яблок, и могу сказать, что таких фруктов у нас нет". Другой отметил: "Не только само яблоко — выдумка, но и вся эта история с культурным значением выглядит фальшиво".

Оказалось, что изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта Фото: Instagram

Окончательно развеять сомнения помогла проверка фактов. Оказалось, что изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта и первоначально опубликованы в марте 2024 года художником под ником @unnaturalist.ai в Instagram. Владелец аккаунта Мариан Спенсер подтвердил, что использовал сгенерированные изображения, но не уточнил, что они не являются реальными.

Специалисты по сельскому хозяйству также опровергли существование подобных яблок в Канаде. Ким Маккензи, владелица сада в Саскачеване, заявила: "Мы можем выращивать яблоки, но точно не фиолетовые".

Вывод:

Ложное утверждение Фото: Snopes

Хотя в мире действительно существуют сорта яблок с темно-фиолетовой кожурой, такие как Black Diamond и Purple Bravo, их мякоть остается белой. Кроме того, некоторые фрукты, известные как "пурпурные яблоки", на самом деле принадлежат к совершенно другим видам.

Таким образом, заявление о выращивании фиолетовых яблок в Саскачеване было признано ложным, а сама история — примером того, как технологии искусственного интеллекта могут вводить пользователей в заблуждение.

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