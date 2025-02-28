Перевірка фактів: рідкісний фрукт із Канади викликає суперечки в інтернеті (фото)

Маріан Спенсер привернула увагу тисяч людей, опублікувавши у своїх соцмережах фото фіолетових яблук. У підписі до знімка стверджувалося, що ці плоди мають смак, що нагадує корицю і банан.

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Фотографія фіолетових яблук, нібито вирощених у канадській провінції Саскачеван, викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Пост у Facebook, опублікований 11 вересня 2024 року користувачем на ім'я Маріан Спенсер, привернув увагу тисяч людей. На знімку були зображені яскраво-фіолетові яблука, одне з яких було розрізано, демонструючи незвичайне забарвлення м'якоті. У підписі до фото стверджувалося, що ці плоди мають смак, що нагадує корицю і банан, а також є важливою частиною кулінарної традиції корінних жителів регіону.

Однак користувачі мережі швидко засумнівалися в правдивості зображення. Один із коментаторів написав: "Я проїхав через усю Канаду в сезон яблук, і можу сказати, що таких фруктів у нас немає". Інший зазначив: "Не тільки саме яблуко — вигадка, а й уся ця історія з культурним значенням виглядає фальшиво".

Виявилося, що зображення були створені за допомогою штучного інтелекту Фото: Instagram

Остаточно розвіяти сумніви допомогла перевірка фактів. Виявилося, що зображення були створені за допомогою штучного інтелекту і спочатку опубліковані в березні 2024 року художником під ніком @unnaturalist.ai в Instagram. Власник акаунта Маріан Спенсер підтвердив, що використовував згенеровані зображення, але не уточнив, що вони не є реальними.

Фахівці з сільського господарства також спростували існування подібних яблук у Канаді. Кім Маккензі, власниця саду в Саскачевані, заявила: "Ми можемо вирощувати яблука, але точно не фіолетові".

Висновок:

Помилкове твердження Фото: Snopes

Хоча у світі справді існують сорти яблук із темно-фіолетовою шкіркою, як-от Black Diamond і Purple Bravo, їхня м'якота залишається білою. Крім того, деякі фрукти, відомі як "пурпурні яблука", насправді належать до зовсім інших видів.

Таким чином, заяву про вирощування фіолетових яблук у Саскачевані було визнано неправдивою, а саму історію — прикладом того, як технології штучного інтелекту можуть вводити користувачів в оману.

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