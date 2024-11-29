"Трезвая и не употребляет наркотики": Бритни Спирс начала новую жизнь (фото)

Как говорят инсайдеры, Бритни Спирс наделал в жизни много ошибок, но теперь она намерена все изменить и "построить свою жизнь заново".

Знаменитая американская певица Бритни Спирс после череды разводов, романов и скандальных выходок, похоже начала новую жизнь. Звезда отказалась от алкоголя, наркотических препаратов и отношений с "токсичными мужчинами", сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Как говорит инсайдер, в Голливуде сейчас все шепчутся: "Бритни вернулась". Певица ограничила употребления алкоголя, а самое главное отказалась от наркотиков; полностью контролирует свои финансы и, как говорят, зареклась от "токсичных" мужчин, прервав общение с бывшим преступником Солизом.

"Но на данный момент она покончила с мужчинами и сосредоточилась на себе. Она трезвая и не употребляет наркотики. Время от времени она выпивает бокал вина, но у нее нет проблем с наркотиками, и вокруг нее есть люди, которые следят за тем, чтобы она оставалась на правильном пути", — сообщил источник.

Выступление Бритни Спирс (архивное фото) Фото: Getty

Сообщается, что звезда регулярно работает с терапевтом и принимает прописанные препараты. Она также наняла повара и медицинского специалиста для работы, которые следят за ее здоровьем и правильным питанием. Такой резкий поворот друзья Спирс связывают с тем, что Бритни очень хочет наладить отношения со своими детьми. Двое уже взрослых ее сыновей 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Престон не часто видели свою звездную маму и в течение13 лет воспитывались в основном их отцом Кевином Федерлайном. Теперь Бритни удалось восстановить отношения со своими детьми.

"К ней вернулась любовь сыновей, и это стало для нее переменой. Они часто разговаривают и постоянно пишут сообщения. Это все, чего она хотела", — сказал инсайдер.

Бритни Спирс со своими детьми (архивное фото) Фото: Getty Images

Сообщается также, что Спирс, когда избавилась от опеки своего отца, восстановила контроль над своим состоянием, которое оценивается в 60 миллионов долларов. По данным источников, ее бестселлер "Женщина во мне" имел финансовая успех. Спирс подписала контракт на сумму около 15 миллионов долларов в 2022 году, а ее книга была опубликована и стала популярной среди поклонников. С тех пор было продано более трех миллионов экземпляров по всему миру. "Когда она писала мемуары, она чувствовала себя побежденной, но ей нужно было быстро заработать немного денег. Она никогда не думала, что это полностью изменит всю ее жизнь", — сказал источник и добавил, что теперь певица нацелилась на более высокие цели — она хочет стать миллиардером. Бритни также работает над новой линией ювелирных украшений "Tiny B".

Однако, возможно, самым важным для ее будущего благополучия и финансовой безопасности является клятва Спирс никогда не возвращаться к "токсичным" мужчинам. Ее недавняя личная жизнь действительно была непростой, как признает сама Спирс. В 2022 году она вышла замуж за модель Сэма Асгари, но менее чем через два года он подал на развод, сославшись на "непримиримые разногласия" на фоне обвинений в ее измене.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Источники, близкие к Спирс, с самого начала выражали обеспокоенность ее отношений с Асгари, утверждая, что, будучи "начинающим актером" он использовал знаменитую певицу. Затем у нее был роман с бывшим преступником Полом Солизом, который, по некоторым данным, уже закончился. Спирс "свободна и намерена построить свою жизнь заново".

Ранее, 4 ноября, Фокус писал о том, что Бритни Спирс объявила о запуске собственного ювелирного бренда.